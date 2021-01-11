Группа "Эффективные инвестиции" инвестирует до 170 млн грн в создание нового производства экоупаковки во Львовской области

ООО "Сэм Экопак" (пгт Томакивка Днепропетровской обл.), входящее в состав группы "Эффективные инвестиции", намерена инвестировать около 170 млн грн в создание нового производства экологической картонной упаковки Sem Ecopack в Самборе (Львовская обл.) мощностью 150 млн ед. упаковочной продукции в год.

"Новое производство появится на месте бывшего хлебокомбината. ООО "Сэм Экопак" приобрела недвижимое имущество комбината у АО "Концерн Хлебпром", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе группы "Эффективные инвестиции".

Самборский хлебокомбинат был закрыт в 2018 году по решению концерна "Хлебпром" (связанного с основателем OKKO Group Виталием Антоновым - ИФ).

Как отметили в пресс-службе группы, на первом этапе "Сэм Экопак" планирует инвестировать около 70 млн грн в восстановление работы существующего производственного комплекса и более 100 млн грн – на следующих этапах. Новое производство в Самборе планируется ввести в эксплуатацию в начале 2022 года.

"Надеюсь, за год Facebook напомнит мне эти развалины, и я вам покажу тут уже работающее производство! Вдохновляющая история, когда из руин можно построить предприятие европейского уровня с экспортом продукции в Европу", - написал глава набсовета группы Игорь Лиски на своей странице в Facebook, сопроводив пост фотографиями помещений бывшего хлебокомбината в Самборе.

По информации пресс-службы, в настоящее время ООО "Сэм Экопак", созданное в 2014 году, развивает два направления: производство экологической упаковки и машиностроение, при этом машиностроительное направление использует более 80% украинских элементов.

"Продуктовая линейка львовского предприятия будет абсолютно новой, поскольку "Сэм Экопак" создает инновационные решения: на сегодня создано несколько десятков новых видов упаковки из экологически чистого материала – пульперкартона, особенность которого в том, что после доработки из него можно создать любую форму необходимой жесткости", - отметили в пресс-службе.

При этом в компании подчеркнули, что именно такой материал способен заменить практически всю пластиковую упаковку.

"Компания является экспортоориентированной, но внутренний рынок нас также интересует, поскольку мы предоставляем возможность украинским производителям продавать товар в качественной упаковке за рубежом", - отметили в пресс-службе.

По данным госреестра, "ООО Сэм Экопак Львов" в Самборе зарегистрировано 16 декабря 2020 года, 100% в нем принадлежит ООО "Сэм Экопак", конечным бенефициаром выступает Игорь Лиски.

ООО "Сэм Экопак" в настоящее время выпускает упаковку (литую тару) для различных видов фруктов (дынь, яблок, киви), для ягод, упаковку для бутылок, другие виды упаковок. В 2019 году выручка компании составила 96,6 млн грн, чистая прибыль – 13,6 млн грн.

Группа компаний "Эффективные инвестиции" основана в 2007 году, занимается реализацией бизнес-проектов в Украине.

Группа действует в различных сферах экономики: сельском хозяйстве, целлюлозной промышленности, строительстве, газовой промышленности, энергетике, креативной индустрии, машиностроении и угольной промышленности.

Производственные мощности группы расположены в пяти областях Украины с центром управления в Киеве.