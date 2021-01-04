Инвестиции

11:15 04.01.2021

ПриватБанк выставил на аукцион ТЦ "Приозерный" в Днепре за 518 млн грн

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ПриватБанк выставил на аукцион ТЦ "Приозерный" в Днепре за 518 млн грн

Государственный ПриватБанк (Киев) выставил на аукцион в системе EP Liquid торговый центр "Приозерный" в Днепре площадью 32,4 тыс. кв. м и прилегающие 12 земельных участков общей площадью 3,64 тыс. кв. м., сообщила пресс-служба банка в понедельник.

Согласно сообщению, торги пройдут по английской модели (на повышение цены) 15 января. Стартовая цена лота №EPCU012021 – 518 млн грн, размер гарантированного взноса – 5%.

EP Liquid - это электронная торговая система (ЕТС) от лондонской фирмы, специализирующаяся на консультировании финансовых и корпоративных компаний Exito Partners. В частности, компания специализируется в сферах ликвидации неосновных или проблемных пулов кредитов и активов, решения проблемного кредитования и реструктуризации активов, а также привлечения акционерного капитала и кредитов.

Через EP Liquid инвесторы могут просматривать и делать ставки на различные активы, который Exito Partners выпустили на рынок.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2020 года по размеру общих активов занимал 1-е место (600,15 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.

Теги: #недвижимость #днепр #приватбанк
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