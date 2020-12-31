Scatec и банк FMO подключили третью СЭС в Украине мощностью 32 МВт в Черкасской области

Норвежская компания Scatec и ее партнер голландский банк FMO подключили к сети СЭС мощностью 32 МВт в Каменке Черкасской области, сообщила компания в пресс-релизе, размещенном на ресурсе GlobeNewswire.

Согласно сообщению, СЭС начнет коммерческую деятельность с 1 января 2021 года.

"Мы рады завершить наш третий проект в Украине. СЭС в Каменке приведет к уменьшению выбросов СО2 более чем на 15 тыс. тонн и будет способствовать росту возобновляемой энергии в Украине", – отметил генеральный директор Scatec Раймонд Карлсен, слова которого приводятся в релизе.

Ожидается, что СЭС будет производить около 37 ГВт-ч электроэнергии в год, обеспечивая ресурсом свыше 11 000 домохозяйств.

В релизе также указывается, что сейчас Scatec, являющаяся интегрированным независимым производителем э/э, оперирует почти 1,6 ГВт ВИЭ-генерации в мире, планирует сформировать в Украине портфель 203 МВт.

Штаб-квартира Scatec находится в Осло и котируется на фондовой бирже Осло под символом "SSO".

Как сообщалось, на рынок Украины компания вышла в 2017 году, построив с тех пор, в частности, солнечную электростанцию мощностью 54 МВт вблизи Богуслава (Киевская обл.), а также СЭС 148 МВт "Прогресовка" в Николаевской области, инвестиции в которую планировались на уровне EUR124 млн.

Для реализации портфеля проектов Scatec Solar привлек финансирование ЕБРР, BSTD, FMO и прочих финансовых организаций. Scatec является публичной компанией, одним из крупнейших акционеров которой является крупная норвежская энергетическая компания Equinor.