Инвестиции

17:46 31.12.2020

Scatec и банк FMO подключили третью СЭС в Украине мощностью 32 МВт в Черкасской области

2 мин читать
Scatec и банк FMO подключили третью СЭС в Украине мощностью 32 МВт в Черкасской области

Норвежская компания Scatec и ее партнер голландский банк FMO подключили к сети СЭС мощностью 32 МВт в Каменке Черкасской области, сообщила компания в пресс-релизе, размещенном на ресурсе GlobeNewswire.

Согласно сообщению, СЭС начнет коммерческую деятельность с 1 января 2021 года.

"Мы рады завершить наш третий проект в Украине. СЭС в Каменке приведет к уменьшению выбросов СО2 более чем на 15 тыс. тонн и будет способствовать росту возобновляемой энергии в Украине", – отметил генеральный директор Scatec Раймонд Карлсен, слова которого приводятся в релизе.

Ожидается, что СЭС будет производить около 37 ГВт-ч электроэнергии в год, обеспечивая ресурсом свыше 11 000 домохозяйств.

В релизе также указывается, что сейчас Scatec, являющаяся интегрированным независимым производителем э/э, оперирует почти 1,6 ГВт ВИЭ-генерации в мире, планирует сформировать в Украине портфель 203 МВт.

Штаб-квартира Scatec находится в Осло и котируется на фондовой бирже Осло под символом "SSO".

Как сообщалось, на рынок Украины компания вышла в 2017 году, построив с тех пор, в частности, солнечную электростанцию мощностью 54 МВт вблизи Богуслава (Киевская обл.), а также СЭС 148 МВт "Прогресовка" в Николаевской области, инвестиции в которую планировались на уровне EUR124 млн.

Для реализации портфеля проектов Scatec Solar привлек финансирование ЕБРР, BSTD, FMO и прочих финансовых организаций. Scatec является публичной компанией, одним из крупнейших акционеров которой является крупная норвежская энергетическая компания Equinor.

 

Теги: #черкасская_область #сэс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:37 30.12.2020
Зеленский уволил Сергийчука с поста главы Черкасской ОГА

Зеленский уволил Сергийчука с поста главы Черкасской ОГА

13:45 25.12.2020
В Черкасской области два рыбака провалились под лед: спасли девочку, а сами погибли

В Черкасской области два рыбака провалились под лед: спасли девочку, а сами погибли

00:31 23.11.2020
В Черкасской области задержаны участники "сходки" криминальных авторитетов

В Черкасской области задержаны участники "сходки" криминальных авторитетов

18:46 20.11.2020
Спрос на установку солнечных станций в 2020г существенно упал – участники рынка

Спрос на установку солнечных станций в 2020г существенно упал – участники рынка

14:58 20.11.2020
Вопрос с отключением НЗФ СЭС 10,5МВт TIU Canada лежит в плоскости хозяйственного спора – глава АСЭУ

Вопрос с отключением НЗФ СЭС 10,5МВт TIU Canada лежит в плоскости хозяйственного спора – глава АСЭУ

13:11 05.11.2020
"Укравтодор" завершил ремонт участка дороги Н-16 Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань

"Укравтодор" завершил ремонт участка дороги Н-16 Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань

11:45 05.11.2020
UDP Renewables бизнесмена Хмельницкого и испанская Acciona ввели в эксплуатацию 2 СЭС на 24,4 МВт в Одесской области

UDP Renewables бизнесмена Хмельницкого и испанская Acciona ввели в эксплуатацию 2 СЭС на 24,4 МВт в Одесской области

07:47 05.11.2020
На пожаре в частном жилом доме в Черкасской области погибли три человека

На пожаре в частном жилом доме в Черкасской области погибли три человека

23:16 05.10.2020
Мэр Умани Цебрий госпитализирован с двухсторонней пневмонией

Мэр Умани Цебрий госпитализирован с двухсторонней пневмонией

12:20 28.09.2020
"Vodafone Украина" запустил сеть 4G 900 МГц в Черкасской области

"Vodafone Украина" запустил сеть 4G 900 МГц в Черкасской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Китайские инвесторы и "МС-4" Ярославского созывают собрание акционеров "Мотор Сич" на 31 января

Рада приняла закон об инвестнянях для проектов от EUR 20 млн, ответственным может стать UkraineInvest

В Украине пройдет первый региональный инвестфорум по возобновляемой энергетике под эгидой IRENA – Кулеба

Инвестпроект по защите сел Львовской области от паводков и программа модернизации больниц в 2020г остались без финансирования - ГКСУ

Китайские инвесторы "Мотор-Сичи" уведомили Украину о передаче спора в международный арбитраж

ПОСЛЕДНЕЕ

Китайские инвесторы и "МС-4" Ярославского созывают собрание акционеров "Мотор Сич" на 31 января

Криклий пригласил Швейцарию присоединиться к внедрению масштабных инфраструктурных проектов в Украине

Госгеонедра выставили на 2-й аукцион в 2021г 15 участков недр общей начальной ценой 11 млн грн

Украина и Всемирный Банк в 2021 г. продолжат совместную реализацию масштабных инфраструктурных проектов - Криклий

Криклий пригласил турецкую Gulermak к участию в реализации инвестпроектов в транспортном секторе Украины

Реалізація проекту "Мале карпатське кільце" дасть змогу залучити у карпатський регіон іноземного туриста

Huawei построит на северо-востоке Франции свой первый завод в Европе

Реализация проекта "Малое карпатское кольцо" позволит привлечь в карпатский регион иностранного туриста – мнение

ЕИБ выделит EUR270 млн кредита аэропорту "Борисполь" на инвестплан

МВД Украины расширяет географию помощи пострадавшим гражданам, которых обманули застройщики - Геращенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА