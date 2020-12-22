Криклий пригласил турецкую Gulermak к участию в реализации инвестпроектов в транспортном секторе Украины

Министр инфраструктуры Владислав Криклий пригласил турецкую компанию Gulermak к участию в реализации масштабных инвестиционных проектов в транспортном секторе Украины.

Как сообщила пресс-служба ведомства во вторник, соответствующее приглашение министр выразил в ходе встречи с представителями Gulermak.

"Владислав Криклий отметил, что Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества с Турцией и уже имеет успешный опыт сотрудничества с турецкими компаниями, поэтому хочет в дальнейшем развивать это сотрудничество", - говорится в сообщении.

Участие в мероприятии взяли главный исполнительный директор Gulermak Буряк Вардан, а также другие представители компании и министерства.