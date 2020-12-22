Инвестиции

18:09 22.12.2020

Криклий пригласил турецкую Gulermak к участию в реализации инвестпроектов в транспортном секторе Украины

1 мин читать
Криклий пригласил турецкую Gulermak к участию в реализации инвестпроектов в транспортном секторе Украины

Министр инфраструктуры Владислав Криклий пригласил турецкую компанию Gulermak к участию в реализации масштабных инвестиционных проектов в транспортном секторе Украины.

Как сообщила пресс-служба ведомства во вторник, соответствующее приглашение министр выразил в ходе встречи с представителями Gulermak.

"Владислав Криклий отметил, что Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества с Турцией и уже имеет успешный опыт сотрудничества с турецкими компаниями, поэтому хочет в дальнейшем развивать это сотрудничество", - говорится в сообщении.

Участие в мероприятии взяли главный исполнительный директор Gulermak Буряк Вардан, а также другие представители компании и министерства.

Теги: #транспорт #проекты #турция #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:19 22.12.2020
Вакцинацией от COVID-19 в 2021-2022 планируют охватить 50% населения Украины

Вакцинацией от COVID-19 в 2021-2022 планируют охватить 50% населения Украины

13:45 22.12.2020
Кабмин не будет запрещать въезд туристов из Великобритании из-за мутации SARS-CoV-2

Кабмин не будет запрещать въезд туристов из Великобритании из-за мутации SARS-CoV-2

10:03 22.12.2020
"Интергал-Буд" планирует запустить 11 новых проектов в 2021 году

"Интергал-Буд" планирует запустить 11 новых проектов в 2021 году

08:27 22.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 8 513 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 14 020 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировали 8 513 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 14 020 человек – Степанов

07:45 22.12.2020
Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения – штаб ООС

07:34 22.12.2020
В Белой Церкви ликвидировали пожар в двухэтажном здании бывшего цеха по производству мебели - ГСЧС

В Белой Церкви ликвидировали пожар в двухэтажном здании бывшего цеха по производству мебели - ГСЧС

02:01 22.12.2020
Депутаты Киевсовета должны рассмотреть вопрос об увеличении с января 2021 доплат столичным медикам – КГГА

Депутаты Киевсовета должны рассмотреть вопрос об увеличении с января 2021 доплат столичным медикам – КГГА

21:51 21.12.2020
Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента Украины по собственному желанию - ОП

Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента Украины по собственному желанию - ОП

18:22 21.12.2020
В Украине сняли первый на постсоветском пространстве полнометражный документальный фильм о коронавирусе

В Украине сняли первый на постсоветском пространстве полнометражный документальный фильм о коронавирусе

16:18 21.12.2020
Украина возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта стального проката с покрытием из КНР

Украина возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта стального проката с покрытием из КНР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла закон об инвестнянях для проектов от EUR 20 млн, ответственным может стать UkraineInvest

В Украине пройдет первый региональный инвестфорум по возобновляемой энергетике под эгидой IRENA – Кулеба

Инвестпроект по защите сел Львовской области от паводков и программа модернизации больниц в 2020г остались без финансирования - ГКСУ

Китайские инвесторы "Мотор-Сичи" уведомили Украину о передаче спора в международный арбитраж

Шмыгаль на встрече с представителями турецкого бизнеса рассказал о планах развития инфраструктуры в Украине и перспективах инвестиций

ПОСЛЕДНЕЕ

Реалізація проекту "Мале карпатське кільце" дасть змогу залучити у карпатський регіон іноземного туриста

Huawei построит на северо-востоке Франции свой первый завод в Европе

Реализация проекта "Малое карпатское кольцо" позволит привлечь в карпатский регион иностранного туриста – мнение

ЕИБ выделит EUR270 млн кредита аэропорту "Борисполь" на инвестплан

МВД Украины расширяет географию помощи пострадавшим гражданам, которых обманули застройщики - Геращенко

ОККО планирует в 2021г начать строительство горнолыжного курорта в Карпатах, инвестиции составят $500 млн

ПСГ "Ковальская" вложит до $100 млн в строительство бизнес-парка NUVO в центре Киева

Ряд инвесторов в сектор ВИЭ уже решили идти в международный арбитраж в случае признания зеленых тарифов неконституционными – адвокат

Зеленский призвал послов за границей привлекать прямые иностранные инвестиции в Украину

Строительства нового мусороперерабатывающего завода может привести к повышению тарифов на вывоз мусора - Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА