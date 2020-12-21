Реалізація проекту "Мале карпатське кільце" дасть змогу залучити у карпатський регіон іноземного туриста

Реалізація проекту "Мале карпатське кільце", який має об'єднати одним маршрутом Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську області, дасть змогу залучити у Карпатський регіон іноземних туристів, зокрема з Польщі, вважає заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

"Ми розпочали будівництво Малого карпатського кільця, щоб пов'язати три області: Івано-Франківську, Львівську та Закарпатську. Але це не кінець, далі планується його з'єднати з Європою", - повідомив він під час робочої наради щодо розвитку туристичної інфраструктури Славської об'єднаної територіальної громади (Львівська обл.).

За словами Бучка, три області будуть об'єднані сучасними дорогами з Польщею. Роботу на дорогах державного значення планується закінчити у 2021 році.

Заступник голови Львівської ОДА при цьому повідомив, що загалом на будівництво доріг проекту необхідно понад 10 млрд грн, зокрема 3 млрд грн на дороги місцевого значення.

Крім того, наступного року планується також будівництво першого митного переходу з Польщею, який передбачає митне оформлення за спрощеною процедурою.

"Цього року ми розпочали будівництво доріг до митного переходу. Сподіваємося, що в найближчі 2-3 роки проект буде реалізований до кінця", - уточнив він.

У свою чергу голова Держагентства розвитку туризму України (ДАРТ) Мар'яна Олеськів зазначила, що сподівається на швидку реалізацію проекту, який сприятиме розвитку туризму в регіоні, зокрема в Славському.

"У рамках діяльності ДАРТ нам важливо, щоб розвиток інфраструктури, створення нових маршрутів і пам'яток, розробка малих туристичних проектів відбувалися паралельно. І саме проект "Туристичні магніти" націлений на комплексний розвиток туристичних продуктів регіонів. Наразі спільно з обласними адміністраціями працюємо, щоб всі рухалися в одному напрямі", - сказала вона.

За словами Олеськів, Славське буде цікаве туристам не лише у зимовий сезон.

"Славська громада розвиває велосипедний туризм, проводить різні змагання. Також цікаві пішохідні маршрути (чотири маршрути в гори довжиною від 3 до 16 км), національні парки - це те, що залучить сюди іноземного туриста, особливо з країн західної Європи", - зазначила голова ДАРТ.

Раніше "Укрзалізниця" запустила швидкісний поїзд Інтерсіті+ "Київ-Славське". Поїзд курсує щодня з 15 грудня 2020 року.

За словами керівника з комунікацій і клієнтського маркетингу пасажирського напрямку АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Олександра Шевченка, поїзд попередньо курсуватиме до 17 січня включно, чи курсуватиме він далі - вирішать за результатами продажу квитків після новорічних і різдвяних свят.