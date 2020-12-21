Huawei построит на северо-востоке Франции свой первый завод в Европе

Китайская Huawei Technologies Co. выбрала бизнес-парк в городе Брюмат на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст в качестве места для своего первого производственного предприятия в Европе.

Инвестиции в завод составят 200 млн евро. Он позволит создать 300 рабочих мест на первом этапе и 500 в долгосрочной перспективе, сообщается в пресс-релизе компании. В нем отмечается, что предприятие нацелено на производство технологических решений для мобильных сетей на сумму 1 млрд евро в год для европейских клиентов Huawei.

В настоящее время у компании в Европе находятся 23 научно-исследовательских центра, более 100 университетов-партнеров, свыше 3,1 тыс. поставщиков.

Huawei объявила о намерении построить первый европейский завод во Франции в прошлом году, отмечает агентство "Синьхуа". Европа является крупнейшим зарубежным рынком для компании.