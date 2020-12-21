МВД Украины расширяет географию помощи пострадавшим гражданам, которых обманули застройщики - Геращенко

К Межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства присоединились вкладчики жилых комплексов "Новый дом на Ньютона" и "Ковчег", расположенных в городе Харьков, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Как сообщает в понедельник пресс-служба МВД Украины, о время совещания, которое из-за пандемии проводили в онлайн формате, Геращенко заявил, что на сегодня в разгаре переговоры с потенциальным застройщиком, который готов взять на себя обязательства перед вкладчиками АКБ "Аркада".

Народный депутат Дмитрий Исаенко отметил, что в пятницу состоялась встреча в Киевской городской администрации с обманутыми вкладчиками АКБ "Аркада".

"Во время встречи руководство строительной компании "Stolitsa Group" выразило готовность помочь в завершении вышеупомянутого строительства, но при условии всестороннего содействия со стороны Киевского городского совета и государства. Столичные власти уже готовы взять на себя определенные обязательства. Завтра проведем встречу с Владимиром Кличко (имеется в виду мэр Киева Виталий Кличко – ИФ) и, надеюсь, достигнем компромисса ", - отметил Исаенко.

Заместитель руководителя строительной компании "Stolitsa Group" Владислава Молчанова отметила, что компания уже подготовила список пожеланий и требований к власти, которые необходимо воплотить в жизнь, чтобы решить проблемы недостроев.

Как сообщалось, МВД вместе с КГГА разрабатывает упрощенную систему ввода в эксплуатацию домов, которые были брошены застройщиками.