Инвестиции

18:24 17.12.2020

ПСГ "Ковальская" вложит до $100 млн в строительство бизнес-парка NUVO в центре Киева

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ПСГ "Ковальская" вложит до $100 млн в строительство бизнес-парка NUVO в центре Киева

 

Промышленно-строительная группа "Ковальская" в партнерстве с девелоперской компанией KDD Ukraine в начале 2021 года начинает строительство бизнес-парка NUVO по ул.Жилянская, 47.

"Мы начинаем второй офисный проект в портфеле "Ковальской"... Это бывшая территория промышленной зоны, которая давно не функционирует. Мы купили вместе с KDD права на этот участок", - сказал генеральный директор ПСГ "Ковальская" Сергей Пилипенко во время брифинга в четверг.

Он уточнил, что стоимость покупки участка составила $15 млн, а в строительство планируется вложить около $80-100 млн. Участок под застройку составляет около 2 га. Ожидаемый срок реализации всего проекта - пять лет, а срок окупаемости проекта составит восемь лет. Общая коммерческая площадь бизнес-парка превышает 88 тыс. кв. м. Парк бизнес-центров спроектирован по стандартам BREEAM.

Пилипенко добавил, что проект включает пять офисных центров класса "А". Кроме того, часть проекта будет отведена под жилье, под апартаменты. Архитектурный замысел проекта разработало европейское архитектурное бюро APA Wojciechowski.

"Перед нами стояла задача создать современную среду, которая должна стать локальным центром и катализатором для обновления и развития района в целом. Концепция открытых площадей City Streets имеет целью подчеркнуть важность уличных пространств, а также изменчивость их характеров и городских сценариев. Такая концепция поможет NUVO гармонично влиться в жизнь города и стать одним из его ячеек", - описал замысел проекта архитектор APA Wojciechowski Остап Иванов.

Теги: #недвижимость #ковальская #строительство #бизнес_парк
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