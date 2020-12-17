Инвестиции

17:29 17.12.2020

Ряд инвесторов в сектор ВИЭ уже решили идти в международный арбитраж в случае признания зеленых тарифов неконституционными – адвокат

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Ряд инвесторов в сектор ВИЭ уже решили идти в международный арбитраж в случае признания зеленых тарифов неконституционными – адвокат

Ряд инвесторов в сектор возобновляемых источников энергии уже приняли внутренние решения идти в международный арбитраж в случае признания Конституционным судом Украины по представлению народных депутатов неконституционными "зеленых" тарифов, сообщил управляющий партнер юридической компании Arzinger, представляющий интересы отрасли, адвокат Тимур Бондарев.

"Наша компания уже имеет, по крайней мере, около 10 инвесторов, принявших внутреннее решение обращаться в международный арбитраж в случае признания неконституционными зеленых тарифов", – сказал Бондарев на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, добавив, что одна компания уже подала претензию в связи с этим вопросом Министерству юстиции Украины.

По его словам, ряд крупных международных юридических компаний подтвердили наличие больших шансов на выигрыш представителей отрасли ВИЭ.

В то же время он выразил надежду на то, что Конституционный суд внимательно отнесется к обращениям профильных ассоциаций, найдет возможность привлечь их к слушанию и учтет предоставленные ему адвокатами инвесторов научные выводы относительно "зеленых" тарифов.

"Дело очень тяжелое, имеет очень длинный исторический хвост и в интересах суда принять непредвзятое решение", – сказал он, выразив удивление по поводу решения суда о слушании дела в закрытом формате, объявленного в этот же день накануне пресс-конференции.

При этом Бондарев назвал непонятным то, что судья при рассмотрении дела отметил отсутствие дополнительных материалов и прошений по нему.

"Формальный подход и закрытое рассмотрение нас очень беспокоят. Надеюсь, это какая-то ошибка, и позиция отрасли будет услышана", – отметил адвокат,

Как сообщалось, ряд профильных ВИЭ-ассоциаций подали прошение в Конституционный суд о привлечении их к рассмотрению дела по обращению в КС 47 депутатов о признании неконституционными положений законов об альтернативных источниках энергии и о рынке электроэнергии, считая, что его объективное рассмотрение невозможно без учета позиции целой отрасли.

Теги: #виэ #суд #инвесторы
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