Зеленский призвал послов за границей привлекать прямые иностранные инвестиции в Украину

Привлечение прямых иностранных инвестиций в Украину, продвижение украинского экспорта, отстаивание интересов украинского бизнеса за границей - основные задания для послов Украины за границей в сфере экономической дипломатии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Для Украины важно быть интегрированной в мировую экономику. И вижу, что направление экономической дипломатии получило в МИД определенное обновление, но пока что мы не видим конечного результата. Задания каждого посла в этой сфере следующие: привлечение прямых иностранных инвестиций в Украину", - сказал глава государства на пленарной сессии "Стратегические приоритеты внешней политики Украины" в рамках конференции руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины в четверг.

Также Зеленский назвал заданием для послов продвижение украинского экспорта, отстаивание интересов украинского бизнеса за границей. "По очевидным причинам, объемы товарооборота между странами упали по всему миру в этом году, но уже сегодня каждый из вас в своей стране пребывания должен искать все возможности не только для его возобновления, но и увеличения. Предлагайте, пожалуйста, ваши идеи, новые идеи, вносите предложения относительно открытия новых переговоров о зонах свободной торговли, не только товарами, но и услугами. Изучайте рынки ваших стран пребывания, знакомьтесь с основными импортерами и ритейлерами", - сказал он, обращаясь к дипломатам

Глава государства подчеркнул, что в нынешних условиях украинский посол должен стать самым лучшим украинским экономистом в своей стране пребывания. "И, безусловно, все вы должны понимать, что наше экономическое сотрудничество не ограничивается только Европой, США или Канадой. Нет. Ближний Восток, Африка, Азия, Южная Америка - здесь у нас не меньше, если не больше перспективы, и потенциал для экономического сотрудничества", - сказал он.

По мнению Зеленского, многообещающими в контексте усиления сотрудничества являются страны Персидского залива - Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар.

"Еще один важный регион, к которому должна повернуться лицом Украина, это Африка. Должны усилить наше дипломатическое присутствие в этом регионе, ведь там также находятся наши экономические интересы", - указал президент, добавив, что экономические достижения в двустороннем сотрудничестве - это один из основных критериев, по которым он оценивает и ценит работу посла.

Президент подчеркнул, что новоназначенные послы должны показать первые результаты своей работы на экономическом направлении уже через полгода после назначения. "Нет результата - нет должности посла. Прошу министра иностранных дел господина Кулебу разработать и подать в Офис президента модель ключевых критериев оценки эффективности работы именно послов именно в экономическом направлении", - заявил Зеленский.