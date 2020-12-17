Инвестиции

13:49 17.12.2020

Строительства нового мусороперерабатывающего завода может привести к повышению тарифов на вывоз мусора - Кличко

1 мин читать
Строительства нового мусороперерабатывающего завода может привести к повышению тарифов на вывоз мусора - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что строительства нового мусороперерабатывающего завода может привести к повышению тарифов на вывоз мусора.

"Что касается строительства нового мусороперерабатывающего завода, то есть планы, будем определяться. В первую очередь с инвесторами, которые будут вкладывать в это средства", - сказал Кличко в четверг в Киеве на пресс-конференции по итогам работы в 2020 году, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Мэр подчеркнул, что вопрос возведения нового мусороперерабатывающего завода будет проходить публично, так как на такое строительство необходимы большие инвестиции.

"Большие инвестиции связаны с возвратом инвестиций, поэтому могу сказать..., что тариф на мусор может также подняться", - добавил мэр.

Кличко добавил, что пока про это говорить рано, город будет делать это мягко, чтобы снизить нагрузку на каждого киевлянина.

Теги: #киев #мусор #кличко #жку #завод
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:25 17.12.2020
Активисты на Русановских садах мешают завершению строительства Подольского мостового перехода - Кличко

Активисты на Русановских садах мешают завершению строительства Подольского мостового перехода - Кличко

14:08 17.12.2020
Кличко о коалиции в Киевсовете: Буду стараться делать все, чтобы привлечь как можно больше депутатов и не играть в политику

Кличко о коалиции в Киевсовете: Буду стараться делать все, чтобы привлечь как можно больше депутатов и не играть в политику

13:53 17.12.2020
Киевские власти пока отказались от строительства стационарных снегоплавильных станций - Кличко

Киевские власти пока отказались от строительства стационарных снегоплавильных станций - Кличко

13:41 17.12.2020
Скейт-парк построят в Киеве на о.Муромец в 2021 году, проект разрабатывается - мэр

Скейт-парк построят в Киеве на о.Муромец в 2021 году, проект разрабатывается - мэр

13:19 17.12.2020
Из-за пандемии коронавируса общественные обсуждения нового генплана Киева перенесены, но в 2021 году он должен быть принят – Кличко

Из-за пандемии коронавируса общественные обсуждения нового генплана Киева перенесены, но в 2021 году он должен быть принят – Кличко

12:31 17.12.2020
Кличко прогнозирует открытие двух новых станций метро в Киеве до конца 2021 года

Кличко прогнозирует открытие двух новых станций метро в Киеве до конца 2021 года

12:04 17.12.2020
Кличко: Бюджет Киева не получил 5 млрд грн из-за пандемии, из них 3 млрд грн – НДФЛ

Кличко: Бюджет Киева не получил 5 млрд грн из-за пандемии, из них 3 млрд грн – НДФЛ

10:51 17.12.2020
В Киеве за сутки выявлены 1512 новых случаев COVID-19, в том числе у 53 медиков – Кличко

В Киеве за сутки выявлены 1512 новых случаев COVID-19, в том числе у 53 медиков – Кличко

10:11 17.12.2020
В центре Киева 19-20 декабря состоятся зимние международные соревнования сноубордистов и лыжников

В центре Киева 19-20 декабря состоятся зимние международные соревнования сноубордистов и лыжников

08:27 17.12.2020
Из бюджета Киева до конца 2020 года направят 400 млн грн на лечение больных Covid-19

Из бюджета Киева до конца 2020 года направят 400 млн грн на лечение больных Covid-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла закон об инвестнянях для проектов от EUR 20 млн

В Украине пройдет первый региональный инвестфорум по возобновляемой энергетике под эгидой IRENA – Кулеба

Инвестпроект по защите сел Львовской области от паводков и программа модернизации больниц в 2020г остались без финансирования - ГКСУ

Китайские инвесторы "Мотор-Сичи" уведомили Украину о передаче спора в международный арбитраж

Шмыгаль на встрече с представителями турецкого бизнеса рассказал о планах развития инфраструктуры в Украине и перспективах инвестиций

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский призвал послов за границей привлекать прямые иностранные инвестиции в Украину

Госводагентство должно входить в структуру Минагро - Роман Лещеннко

ЧБТР за два года утроил портфель проектов в Украине и готов к новым проектам – президент банка

Рада приняла закон об инвестнянях для проектов от EUR 20 млн

Инвестиции в инфраструктуру спасли Украину от глубокого падения экономики в кризисный год - Ukraine Economic Outlook

Зеленский назвал одной из приоритетных задач на 2021 повышение доверия инвесторов

АМКУ разрешил группе Nemiroff купить Немировский спиртзавод "Укрспирта"

Ковалив и посол Великобритании обсудили вопросы активизации торговых отношений и инвестиций

В Украине пройдет первый региональный инвестфорум по возобновляемой энергетике под эгидой IRENA – Кулеба

Инвестпроект по защите сел Львовской области от паводков и программа модернизации больниц в 2020г остались без финансирования - ГКСУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА