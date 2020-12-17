Строительства нового мусороперерабатывающего завода может привести к повышению тарифов на вывоз мусора - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что строительства нового мусороперерабатывающего завода может привести к повышению тарифов на вывоз мусора.

"Что касается строительства нового мусороперерабатывающего завода, то есть планы, будем определяться. В первую очередь с инвесторами, которые будут вкладывать в это средства", - сказал Кличко в четверг в Киеве на пресс-конференции по итогам работы в 2020 году, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Мэр подчеркнул, что вопрос возведения нового мусороперерабатывающего завода будет проходить публично, так как на такое строительство необходимы большие инвестиции.

"Большие инвестиции связаны с возвратом инвестиций, поэтому могу сказать..., что тариф на мусор может также подняться", - добавил мэр.

Кличко добавил, что пока про это говорить рано, город будет делать это мягко, чтобы снизить нагрузку на каждого киевлянина.