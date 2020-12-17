Инвестиции

12:41 17.12.2020

ЧБТР за два года утроил портфель проектов в Украине и готов к новым проектам – президент банка

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ЧБТР за два года утроил портфель проектов в Украине и готов к новым проектам – президент банка

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) за последние два года показал очень хороший результат в сотрудничестве с украинскими компаниями и банками, утроив портфель проектов в стране и осуществляя сейчас в ней 17 проектов, сообщил президент банка Дмитрий Панкин.

"Мы готовы к кооперации и новым проектам в Украине", – заявил он, открывая в четверг вебинар ЧБТР о возможностях финансирования в Украине.

Панкин отметил, что у банка, объединяющего 11 стран вокруг Черного моря, больше 20 лет опыта, в том числе в вопросах структурирования проектов и их финансирования.

В то же время президент указал, что ЧБТР – это не о том, что "больше денег и дешевле денег". "Мы - банк развития", – подчеркнул Панкин и пояснил, что в финансируемых проектах важную роль играют такие аспекты, как экология, социальные результаты.

Президент банка также напомнил, что в этом году планировался бизнес-форум в Одессе, и выразил надежду, что его удастся провести в следующем году.

В презентации банка, которая была представлена на вебинаре, было отмечено, что он планирует в период до 2022 года включительно наращивать свой портфель на 12% ежегодно. Помимо того, больше внимания предлагается уделять проектам в инфраструктуре и региональной торговле.

Главный банкир департамента финансирования энергетики и инфраструктуры ЧБТР Генрих Еремян уточнил, что банк готов рассматривать проекты объемом финансирования от EUR5 млн до EUR80 млн, а информация о ставках, которые близки к ставкам коммерческих банков, является конфиденциальной. По его словам, речь не может идти о финансировании таких отраслей, как табак или алкоголь.

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, РФ и Греции в капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%. Банк призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона. Уставный капитал банка составляет EUR3,45 млрд, а его долгосрочные кредитные рейтинги находятся на уровне А- от S&P и А2 от Moody's.

ЧБТР в 2019 году одобрил 32 новых проекта на общую сумму более EUR1 млрд – это почти на 87% больше, чем в 2018 году. Проектный портфель банка по итогам 2019 года превысил EUR1,85 млрд.

Согласно годовому отчету банка, за 2019 год сумма украинских проектов в кредитном портфеле банка выросла с EUR60,3 млн до EUR164,6 млн, а их доля увеличилась с 4,4% до 8,9%. Всего за время работы банка было одобрено 48 проектов в Украине на сумму EUR715,5 млн, из которых подписано 45 на EUR671,7 млн и выделены EUR641,5 млн по 41 проекту.

В июне этого года ЧБТР одобрил четыре новых проекта в Украине – с Укргазбанком на EUR30 млн, "Новопечерской школой" на EUR10 млн, а также "Галнафтогазом" и "Метинвестом".

Теги: #чбтр #портфель #проекты
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