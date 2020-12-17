Рада приняла закон об инвестнянях для проектов от EUR 20 млн

Верховная Рада поддержала во втором повторном чтении закон о господдержке инвестпроектов со значительными инвестициями (так называемый законопроект об инвестнянях) от EUR20 млн, который предполагает, в частности, освобождение таких проектов от уплаты отдельных налогов (законопроект №3760).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий закон в целом поддержали 252 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Согласно материалам к законопроекту на парламентском сайте, в редакции документа ко второму чтению эквивалент суммы "значительных инвестиций" снижен с EUR30 млн до EUR20 млн. Также ко второму чтению комитет предложил расширить перечень сфер для проектов, которые могут претендовать на такую господдержку.

В редакции законопроекта ко второму повторному чтению указано, что инвестиционный проект со значительными инвестициями должен реализовываться, в частности, в сферах: перерабатывающей промышленности (кроме деятельности по производству и обороту табачных изделий, спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков), добычи с целью дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых (кроме каменного и бурого угля, сырой нефти и природного газа), обращения с отходами, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, логистики, образования, научной и научно-технической деятельности, здравоохранения, искусства, культуры, спорта, туризма и курортно-рекреационной сферы. Как подчеркнула в ходе обсуждения законопроекта нардеп Нина Южанина, одна из поддержанных профильным комитетом поправок дополнительно устанавливает в "переходных положениях" возможность предоставления господдержки инвесторам в сфере обогащения железной руды.

Законопроект указывает, что на господдержку могут рассчитывать проекты, которые создают не менее 80 рабочих мест с зарплатой на 15% выше средней зарплаты в регионе. Ко второму повторному чтению депутаты уточнили термин специального инвестиционного договора - это соглашение, заключенное между Кабмином, инвестором со значительными инвестициями, заявщиком и органом местного самоуправления (в случае предоставления им господдержки).

Как указало главное юридическое управление аппарата Верховной Рады в своем заключении к законопроекту, его нормы предоставляют преференции по неуплате налогов и сборов. Это идет в разрез с меморандумом с МВФ, подписанным 2 июня 2020 года.

В юруправлении напоминают, что в меморандуме Украина взяла обязательство воздержаться от введения новых налоговых льгот, за исключением уже принятых в связи с COVID-19.