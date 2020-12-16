Инвестиции в инфраструктуру спасли Украину от глубокого падения экономики в кризисный год - Ukraine Economic Outlook

Эксперты Независимой группы макроэкономического прогнозирования Ukraine Economic Outlook считают, что украинская экономика должна была испытать гораздо более сильное падение от СOVID-рецессии 2020 года, если бы не эффект стимулирования внутреннего спроса со стороны "Большого строительства".

"Из четырех основных антикризисных мер, используемых всеми странами в этом году и рекомендованных Международным валютным фондом, а именно - безусловные выплаты вынужденно безработным, кредитные каникулы, налоговые каникулы для бизнеса и стимулирование совокупного спроса в экономике путем финансирования инфраструктурных проектов, Украина полноценно воплотила лишь четвертую, - поддержку экономики путем финансирования "Большого строительства". И это хоть и не привело к росту в год кризиса, но существенно "смягчило" падение ВВП в текущем году" , - заявил старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

Расчеты Ukraine Economic Outlook показывают, что если бы не усиленное финансирование инфраструктуры, падение ВВП Украины составило -8,6% вместо -3,5% фактических в III квартале этого года и 11% вместо -3,7% в IV квартале.

Также Кухар отметил, что способность страны повышать социальные расходы и снижать долговую нагрузку напрямую зависит от наличия точек роста.

"Объем антиковидного фонда в 2020 году - 66 млрд грн. Сейчас мы видим, что несмотря на огромную критику финансирования из этого фонда дорожных работ, факт остается фактом - единственным эффективным распорядителем средств фонда до сих пор остается "Укравтодор". Однако есть огромное количество вопросов к менеджерам Министерства здравоохранения Украины", - подчеркнул Кухар.

Также экономисты Ukraine Economic Outlook опровергли тезис о том, что в Украине недостаточно внимания уделяется борьбе с последствиями коронакризиса.

"Общий процент фискальных мер Украины для поддержки экономики в 2020 году, если сравнивать их с объемом ВВП составляет 5,2% (206,8 млрд грн). Это больше аналогичных пакетов мероприятий в России (4,8%), Великобритании (4,8%), Италии (4,7%) и Испании (4,1%). Важно, что здесь учитываются фактические, а не запланированные расходы", - отметили в Ukraine Economic Outlook.

"Если Украина разработает и будет придерживаться долгосрочной стратегии улучшения качества транспортной инфраструктуры, это позволит повысить и долгосрочный эффект от строительства. Положительный эффект от обновления дорог сохраняется до 10-15 лет. Также есть общая корреляция между качеством дорожной инфраструктуры и ростом ВВП: 1 пункт роста индекса качества дорог (WEF) добавляет $1600 прироста ВВП на душу экономически активного населения. Мы все понимаем, что для Украины здесь открыт просто огромный потенциал", - комментирует презентацию отчета кандидат экономических наук, доцент ConcordiaUA Глеб Буряк.

В рамках онлайн-дискуссии "Сможет ли Украина преодолеть последствия коронакризиса 2020" глава "Укравтодора" Александр Кубраков также рассказал о ключевых проектах дорожного агентства Украины на 2020-2025 годы.

"Кроме нашей общей цели обновить 24 тыс. км дорог за 3-4 года, мы параллельно запускаем отдельные крупные проекты: это обновлением мостов по всей стране программа цементобетонных дорог, строительство Киевской обходной дороги, Запорожского и Кременчугского мостов, обновление дорог к КПП и тому подобное", - заявил он.

По словам Кубракова, речь идет о более 340 млрд грн инвестиций в инфраструктуру страны.

Он подчеркнул, что эти долгосрочные организационно сложные проекты, требующие масштабных инвестиций призваны дать наибольший экономический и социальный эффект для Украины в ближайшие годы".