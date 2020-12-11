Инвестиции

10:52 11.12.2020

Зеленский назвал одной из приоритетных задач на 2021 повышение доверия инвесторов

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Зеленский назвал одной из приоритетных задач на 2021 повышение доверия инвесторов

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что защита прав инвесторов в стране является одним из ключевых заданий для украинской власти на 2021 год.

"Для нас ключевым заданием на 2021 год является обеспечение законности, повышение доверия со стороны инвесторов и защита их прав", - сказал Зеленский в приветственном обращении в ходе онлайн-конференции "Украина: инвестиционная гавань во время перемен" в пятницу.

Президент подчеркнул, что это также важно для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, которое, по словам Зеленского, имеет ключевое значение для обеспечения макроэкономической стабильности в Украине.

"Мы продолжим создавать благоприятную среду в Украине, чтобы бизнес мог инвестировать, расширятся и открывать новые рабочие места", - подчеркнул глава государства.

Как сообщается на сайте главы государства, мероприятие, организованное правительственным Офисом по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", собрало около тысячи участников - представителей бизнес-сообщества из более чем 60 стран мира.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем видеообращении отметил, что в 2021-2022 годах планируется заключения концессионных соглашений по морским портам, дорогам, аэропортам, железной дороге и другим объектам инфраструктуры. Способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине будет, как ожидается, и ожидаемое принятие Верховной Радой закона о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Участники мероприятия также обсудили Стратегию привлечения инвестиций в экономику Украины.

Теги: #инвестиции #зеленский #украина
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