Инвестиции

16:45 10.12.2020

АМКУ разрешил группе Nemiroff купить Немировский спиртзавод "Укрспирта"

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АМКУ разрешил группе Nemiroff купить Немировский спиртзавод "Укрспирта"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ООО "ЛВН Лимитед" группы Nemiroff приобрести Немировское место осуществления деятельности (МОД) и хранения спирта госпредприятия "Укрспирт" (Винницкая обл.).

Согласно сообщению АМКУ на сайте в четверг, это решение стало первым разрешением на концентрацию в рамках процесса приватизации объектов спиртовой отрасли страны.

"Согласно условиям договора купли-продажи объекта малой приватизации (кроме пакета акций, доли), цена приобретаемого составляет 66,1 млн грн. АМКУ проверил наличие средств на осуществление запланированной транзакции", - отметили в комитете.

Немировский спиртзавод не осуществляет хозяйственную деятельность с 2015 года. На его производственных мощностях планируется производить этиловый спирт для использования в качестве сырья при производстве водки и ликеро-водочных изделий.

"После модернизации активов, прогнозируется, что их использование обеспечит долю на рынке этилового спирта в размере около 4% (с учетом реализации в группе покупателя)", - указали в АМКУ.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

Дебютный аукцион по приватизации первого объекта ГП "Укрспирт" - Немировского спиртзавода состоялся 15 октября.

В целом, начиная с 15 октября 2020 года, на онлайн-аукционах успешно приватизировано 13 заводов ГП "Укрспирт".

Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".

Теги: #укрспирт #nemiroff #амку
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