Инвестиции

19:09 07.12.2020

В Украине пройдет первый региональный инвестфорум по возобновляемой энергетике под эгидой IRENA – Кулеба

2 мин читать
В Украине пройдет первый региональный инвестфорум по возобновляемой энергетике под эгидой IRENA – Кулеба

В понедельник, 7 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера в рамках рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты, в ходе которых собеседники обсудили привлечение инвестиций в украинскую энергетику при посредничестве IRENA.

"Украина ставит перед собой амбициозную цель декарбонизации энергетики, промышленности и транспорта. Использование "зеленого" водорода является одним из ключевых инструментов ее достижения. Мы также рассматриваем эти цели в рамках более широкой стратегии нашей интеграции с Европейским Союзом", - цитирует в понедельник вечером Кулебу пресс-служба МИД Украины.

Министр отметил, что благодаря потенциалу Украины по производству "зеленого" водорода, ЕС признал страну приоритетным партнером в своей водородной стратегии для климатически нейтральной Европы до 2050 года.

Ла Камера проинформировал министра о готовности провести в Украине первый Региональный инвестиционный форум под эгидой IRENA, как только в мире будет ослаблен карантин в связи с пандемией COVID-19.

"Этот форум объединит страны Центральной Европы и более широкого региона вокруг амбициозных проектов по возобновляемой энергетике. Мы готовы провести мероприятие в Украине. Могу заверить, что организация и поддержка будут на самом высоком уровне", - отметил Кулеба.

Ла Камера заверил, что организация готова в дальнейшем активно сотрудничать с Украиной и способствовать привлечению инвестиций в украинский сектор возобновляемой энергетики. В частности, одним из приоритетных направлений сотрудничества он назвал взаимодействие в рамках инвестиционной платформы IRENA, где украинские проекты могут найти инвесторов среди стран-членов организации.

Кулеба также заметил, что Украина стремится повысить представленность в Секретариате организации.

Теги: #возобновляемая_энергетика #инвестфорум
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:32 10.09.2020
Мэр Киева заявляет о приоритете локализации экономики столичного региона в условиях пандемии

Мэр Киева заявляет о приоритете локализации экономики столичного региона в условиях пандемии

12:34 10.09.2020
Кличко на инвестфоруме Киева: необходимо не утратить темпы изменений в столице

Кличко на инвестфоруме Киева: необходимо не утратить темпы изменений в столице

15:47 29.10.2019
В Украину хотят зайти три крупных криптобиржи - председатель UVCA

В Украину хотят зайти три крупных криптобиржи - председатель UVCA

15:01 29.10.2019
Зеленский: Украина – это страна возможностей

Зеленский: Украина – это страна возможностей

14:05 29.10.2019
Гончарук: кейс ПриватБанка является ключевым для восприятия страны инвесторами и для макростабильности

Гончарук: кейс ПриватБанка является ключевым для восприятия страны инвесторами и для макростабильности

14:03 29.10.2019
Гончарук: мы не будем ретроспективно менять правила для инвесторов ВИЭ, найдем общее решение

Гончарук: мы не будем ретроспективно менять правила для инвесторов ВИЭ, найдем общее решение

13:16 29.10.2019
Гончарук рассчитывает на достижение договоренностей с МВФ в ходе ближайшего визита миссии Фонда

Гончарук рассчитывает на достижение договоренностей с МВФ в ходе ближайшего визита миссии Фонда

13:12 29.10.2019
Зеленский назвал среди ближайших планов приватизацию десятков инвестиционно привлекательных объектов

Зеленский назвал среди ближайших планов приватизацию десятков инвестиционно привлекательных объектов

12:59 29.10.2019
Президент Украины обещает налоговую реформу с 2021 года

Президент Украины обещает налоговую реформу с 2021 года

12:35 29.10.2019
Зеленский: верю, что расследование громких коррупционных дел и резонансных убийств будут доведены до конца

Зеленский: верю, что расследование громких коррупционных дел и резонансных убийств будут доведены до конца

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инвестпроект по защите сел Львовской области от паводков и программа модернизации больниц в 2020г остались без финансирования - ГКСУ

Китайские инвесторы "Мотор-Сичи" уведомили Украину о передаче спора в международный арбитраж

Шмыгаль на встрече с представителями турецкого бизнеса рассказал о планах развития инфраструктуры в Украине и перспективах инвестиций

ЕС предоставит Украине EUR25 млн финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации - вице-премьер Федоров

Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

Инвестпроект по защите сел Львовской области от паводков и программа модернизации больниц в 2020г остались без финансирования - ГКСУ

Китайские инвесторы "Мотор-Сичи" уведомили Украину о передаче спора в международный арбитраж

IFC может выделить Запорожью $55 млн на повышение энергоэффективности и улучшение инфраструктуры

Инвесткомпания Millstone&Co приобретает 50% производителя светодиодных систем освещения ITW SYSTEMS

Словенско-норвежский консорциум Riko-Cambi построит во Львове биогазовую станцию стоимостью EUR31,5 млн

Каждая 25 заявка получает финансирование - директор Украинского фонда стартапов

Dragon Capital приобрел у девелопера CTP львовский индустриальный парк "Рясне-2"

TA Ventures в 2021г планирует открыть фонд поддержки стартапов с женщинами-кофаундерами

Ferrexpo намерено направить в 2020-2030гг $2 млрд на удвоение выпуска окатышей

Инвесткомпания Millstone&Co может приобрести 50% производителя светодиодных систем освещения ITW SYSTEMS

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА