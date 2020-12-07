Инвестиции

13:19 07.12.2020

Китайские инвесторы "Мотор-Сичи" уведомили Украину о передаче спора в международный арбитраж

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Китайские инвесторы "Мотор-Сичи" уведомили Украину о передаче спора в международный арбитраж

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" уведомили правительство Украины о направлении в международный арбитраж инвестиционного спора с целью взыскания с государства Украина ущерба, оцениваемого ими в $3,5 млрд, говорится в релизе на сайте украинской группы DCH Александра Ярославского, которая выступает партнером этих инвесторов по развитию украинского авиастроения.

"5 декабря 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Cич" направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина, в соответствии с Соглашением между правительством Украины и правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций", – отмечается в документе.

Ранее DCH уточняла, что интересы китайских инвесторов будут представлять международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird. Советником по вопросам украинского права в международном арбитраже будет выступать компания Arzinger.

DCH напомнила, что 4 сентября этого года китайские инвесторы направили Минюсту Украины уведомление об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute). Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренных межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 года.

Как сообщалось, дочерняя компания Skyrizon китайской Beijing Xinwei Technology Group и DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в конце ноября сообщили о намерении подать обновленную совместную заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сич", которая станет уже четвертой с августа этого года.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года бывший на тот момент советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце прошлого года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю. Согласно информации агентства "Интерфакс-Украина", этот вопрос также поднимался во время визита в Украину заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в конце августа.

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле. "Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года по настоящее время неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициарных владельцев "Мотор Сичи", действуя по предварительному сговору между собой с целью ослабления государства путем разрушения указанного предприятия (…), осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний, которые намерены переместить активы и производственные мощности общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению", – сказано в определении суда от 7 сентября 2017 года об аресте 41,00087% акций, принятом по ходатайству СБУ.

Согласно ему, в АМКУ в начале июня 2017 года поступило заявление от собственника китайской компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. и "Мотор Сичи" о предоставлении разрешения на концентрацию, согласно которому этот гражданин Китая через подконтрольные структуры уже владеет указанными 41,00087%.

В судебном определении также говорилось, что продавцом выступал гражданин Украины, который владел напрямую 15,83% акций ПАО, а также 17,3113% его акций через Business House Helena и 15,7% через ООО "Гарант Инвест", ООО "Гарант Альфа", ЗАО "Торговый дом "Елена", СК "Мотор Гарант".

Попытки китайских инвесторов снять арест в украинских судах завершились безрезультатно.

Согласно отчетности "Мотор Сичи", ранее его крупнейшим акционером-физлицом был почетный президент предприятия Вячеслав Богуслаев, на тот момент бывший народным депутатом. По данным системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), на конец второго квартала 2017 года единственным акционером с пакетом более 10% акций была панамская Business House Helena – 17,3113%.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.

Теги: #мотор_сич #ярославский #китай #суд #dch
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