IFC может выделить Запорожью $55 млн на повышение энергоэффективности и улучшение инфраструктуры

Международная финансовая корпорация (IFC) может выделить Запорожью долгосрочный заем на сумму $55 млн для финансирования пакета инициатив, направленных на повышение энергоэффективности, развитие инфраструктуры и транспортной логистики.

Как говорится в материалах банка на его сайте, совет директоров планирует рассмотреть этот проект 15 февраля 2021 года.

IFC планирует выделить Запорожью до EUR36,7 млн кредита за счет собственных средств и организовать еще EUR18,3 млн за счет Программы управляемого портфеля совместного кредитования (MCPP).

Предполагается, что средства будут использованы на установку интеллектуальной системы управления движением, уличного освещения и модернизацию диспетчерских пунктов, закупку электробусов, троллейбусов и соответствующей инфраструктуры, (реконструкцию тягового оборудования, подстанции, закупку дорожно-строительного и уборочного оборудования, а также реконструкцию дорог и развитие общественных парков.

Помимо этого, IFC поможет разработать стратегию "Умный город 2.0" для Запорожья.