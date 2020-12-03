Инвестиции

15:26 03.12.2020

Каждая 25 заявка получает финансирование - директор Украинского фонда стартапов

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Украинский фонд стартапов (USF) выделяет финансирование на каждую 25 заявку, сообщил директор Украинского фонда стартапов Павел Карташов в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг, посвященной первой годовщине работы фонда.

"У нас статистика такая, что каждая 25 заявка получает финансирование. Мы уже рассмотрели более 1,5 тыс. заявок, и у нас уже есть около 1 тыс. на следующий год. У нас довольно высокие требования к стартапам, высокий проходной бал", - заявил он.

По данным фонда, около четверти подающихся заявок припадают на категорию hardware, при этом среди профинансированных стартапов процент этой категории выше (однако не уточняется).

USF - государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета министров Украины. Предоставляет грантовое финансирование перспективным и инновационным стартапам, демонстрирующим высокий потенциал глобального коммерческого успеха.

Фонд финансирует стартапы на ранних стадиях их развития (pre-seed и seed): в сумме $25 тыс. - на стадии pre-seed, $50 тыс. - на стадии seed. Таким образом, один стартап, который растет, может получить совокупно до $75 тыс.

 

Теги: #стартапы #usf #финансирование
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