Dragon Capital приобрел у девелопера CTP львовский индустриальный парк "Рясне-2"

Инвесткомпания Dragon Capital приобрела у компании CTP, одного из крупнейших промышленных девелоперов Европы, проект индустриального парка "Рясне-2" во Львове, сообщила пресс-служба Dragon Capital в четверг.

"Мы верим в перспективность сектора промышленной и логистической недвижимости, и это приобретение соответствует стратегическим планам развития нашего инвестиционного портфеля. За последние четыре года мы приобрели 11 складских комплексов общей площадью 330 тыс. кв. м, и готовы к началу строительства новых объектов класса А в наших индустриальных парках в ближайшие годы", - цитируется в сообщении генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

Он добавил, что это уже второй индустриальный парк в портфеле активов недвижимости Dragon Capital. Первый проект – индустриальный парк Е40 - расположен на участке площадью 49 га на Житомирской трассе, в 20 км от Киева.

Земельный участок под проект индустриального парка "Рясне-2" составляет 23,5 га.

Согласно текущей концепции на территории индустриального парка предусмотрено развитие шести складских и производственных помещений суммарной площадью 140 тыс. кв. м. Проект расположен на трассе М10, по направлению к границе с Польшей, в 60 км от КПП "Краковец".

Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере инвестиций и финансовых услуг и предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов.

Управление портфелем коммерческой недвижимости осуществляет управляющая компания Dragon Capital Property Management. Под ее управлением находится 30 объектов коммерческой недвижимости, включая 13 объектов офисной, шесть объектов торговой недвижимости и 11 логистических комплексов, что делает компанию одним из крупнейших игроков рынка недвижимости в Украине.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) ранее предоставил Dragon Capital Investments Lіmіted (Кипр) разрешение на приобретение доли в уставном капитале ООО "Ситипи Украина" (Львов), обеспечивающую превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Как сообщалось, CTP один из крупнейших промышленных девелоперов Центральной Европы, выиграл инвестиционный конкурс на девелопмент индустриального парка во Львове и планировал инвестировать в его реализацию EUR75-80 млн. Старт строительства парка площадью 94 тыс. кв. м был запланирован на 2016 год. Проект обеспечит более 3 тыс. новых рабочих мест.

Позже Генеральная прокуратура установила, что в сентябре 2015 года Львовский горсовет предоставил в аренду одному из субъектов хозяйствования земельный участок площадью 23 га, нормативно-денежная оценка которой составила 140 млн грн. А в декабре того же года землю за личной подписью председателя горсовета Андрея Садового продали по цене 52 млн грн, что на 88 млн грн меньше ее оценки.

Кроме того, в ноябре 2019 года Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) подала иск в Хозсуд Львова с требованием признать недействительным договор купли-продажи участка, аргументируя это тем, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне--Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения. При этом ранее в этом году Восьмой административный апелляционный суд подтвердил расположение участка в границах Львова.

CTP предоставляет полный комплекс услуг в сфере девелопмента и управления объектами коммерческой недвижимости, специализируется на строительстве и управлении высокотехнологическими индустриальными парками в странах Центральной Европы.

Общая площадь реализованных проектов компании на июнь-2020 составляет около 6 млн кв. м в семи странах. Валовая стоимость активов компании составляет EUR5,5 млрд.