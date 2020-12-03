Инвестиции

10:56 03.12.2020

"Метинвест" за 9 мес. планово снизил капинвестиции на 40%

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"Метинвест" за 9 мес. планово снизил капинвестиции на 40%

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-сентябре 2020 года снизила капитальные инвестиции на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до $460 млн.

Согласно обнародованным в четверг предварительным неаудированным промежуточным финансовым результатам за девять месяцев-2020, снижение инвестиций было запланировано.

"В соответствии с приоритетами программы капинвестиций группы на 2020 год по проведению исключительно важнейших мероприятий по поддержанию основных средств и завершению текущих стратегических инвестпроектов, инвестиции в техническое обслуживание и ремонты сократились на 39%, в то время как инвестиции в стратегические проекты были снижены на 43%, что довело их долю в общем объеме капинвестиций до 67% и 33% соответственно за январь-сентябрь 2020 года (65% и 35% за девять месяцев 2019 года)", - констатируется в отчете.

При этом отмечается, что "Метинвест" продвинулся по следующим ключевым стратегическим проектам: модернизация стана 1700 на ММК им.Ильича (испытания оборудования продолжаются; новая моталка установлена и производство первых рулонов осуществлено в ноябре 2020 года); строительство воздухоразделительной установки на ММК; модернизация обогатительного оборудования на Центральном ГОКе (завершена в марте 2020 года); строительство циклично-поточной технологии (ЦПТ) на Северном ГОКе (вторая очередь для транспортировки горной породы) и Ингулецком ГОКе (тракт "Восточный"); и завершение первого этапа модернизации обжиговой машины ОК-306 на СевГОКе.

"Особый приоритет в 2020 году отдан экологической повестке, в которой основной текущий проект – реконструкция аглофабрики на ММК, завершение которого ожидается в следующем году. Многие другие инициативы также продвинулись в этом году, в том числе реконструкция газоочистных сооружений литейного двора и бункерной эстакады доменных печей №3 на ММК (завершена в марте 2020 года) и конвертеров №1 и №2 на МК "Азовсталь" (разрабатывается базовая и детальная инженерно-техническая документация)", - уточняется в документе.

Как сообщалось, "Метинвест" в I пол-2020 снизил капинвестиции на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до $313 млн. При этом гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков тогда отмечал, что в 2020 году "Метинвест" успешно преодолевает глобальную нестабильность и продолжает демонстрировать уверенный прогресс по всем пунктам своей программы ESG, уделяя особое внимание поддержанию стабильности производства.

В свою очередь тогда он подтвердил, что, несмотря на снижение капинвестиций на 35% в первой половине текущего года и внешние вызовы, за этот период удалось достичь поставленных целей и завершить несколько стратегических проектов. Так, "Метинвест" завершил модернизацию обогатительных мощностей на ЦГОКе для производства концентрата премиум-класса с содержанием железа 70,5%, что позволило создать технологическую линию по производству высококачественных окатышей для технологии прямого восстановления железа.

"Мы по-прежнему нацелены на снижение нашего воздействия на окружающую среду и удвоили наши экологические капзатраты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $110 млн", - подчеркивал руководитель компании.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #метинвест #капинвестиции
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