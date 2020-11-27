Инвестиции

20:53 27.11.2020

ЕБРР выделит Dragon Capital $12,5 млн на финансирование коммерческой недвижимости

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ЕБРР выделит Dragon Capital $12,5 млн на финансирование коммерческой недвижимости

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 27 ноября одобрил выделение инвесткомпании Dragon Capital $12,5 млн кредита на капремонт офисного здания в Киеве и рефинансирование расходов на приобретение двух складов в Киеве и Харькове, сообщается на сайте ЕБРР.

"Проект будет поддерживать развитие офисного здания и ретроактивное финансирование расходов, связанных с приобретением портфеля Dragon Capital, расположенного в Украине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что общая стоимость проекта составляет $32,8 млн. Заемщиком выступает ООО "Диана Люкс Логистик", 100% уставного капитала которого принадлежат Diana Lux Logistic Holdings Limited (DLLHL), которая, в свою очередь, на 100% принадлежит Dragon Capital.

По данным банка, арендуемая площадь (GLA) офисного здания, сертифицированного по BREEAM, составляет 9 тыс. кв. м, а двух складов, расположенных в Киеве и Харькове, в общей сложности – 26 тыс. кв. м.

Как сообщалось, в июле текущего года столичный бизнес-центр (БЦ) Grand класса "А" первым в Киеве прошел сертификацию международной системы экологической оценки BREEAM In-Use International, подтверждающий соответствие требованиям по соблюдению энерго- и ресурсоэффективности.

БЦ Grand по ул. Большая Васильковская, 98 в Киеве введен в эксплуатацию в феврале 2020 года. Входит в портфель инвесткомпании Dragon Capital (управляющая компания – Dragon Capital Property Management), которая приобрела долю в компании-владельце центра ООО "Ирпинь-Будпроект-Плюс" в 2018 году.

Общая площадь (GBA) 15-этажного объекта составляет 10,6 тыс. кв. м, арендная (GLA) – 8,9 тыс. кв. м. Инфраструктура включает подземный паркинг на 42 машиноместа.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере инвестиций и финансовых услуг и предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов.

Управление портфелем коммерческой недвижимости осуществляет управляющая компания – Dragon Capital Property Management. Он насчитывает 29 объектов коммерческой недвижимости, из них 13 объектов офисной недвижимости, 6 объектов торговой недвижимости и 10 логистических комплексов площадью 681 тыс. кв. м. Общая площадь торговых центров компании составляет 170 тыс. кв. м.

Теги: #ебрр #dragon_capital #кредит
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