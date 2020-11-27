Венедиктова: защита инвестиций - важнейшее направление для нас

Одним из самых важных заданий прокуратуры является нивелирование незаконного противодействия или давления на бизнес, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в обращении, обнародованном пресс-службой Офиса генерального прокурора.

"Еще в мае мы начали открытый и откровенный диалог с Национальным советом реформ и бизнес-ассоциациями. Препятствий у инвесторов, которые может помочь преодолеть прокуратура, оказалось немало. Например, прекратить безосновательное создание проблем предприятиям самими правоохранителями и позаботиться о том, чтобы преступления, совершенные в отношении субъектов хозяйствования, эффективно и оперативно расследовались. С этой целью в Офисе генпрокурора было создано специализированное подразделение, взявшее на себя координацию всех процессов в сфере защиты инвестиций. Новый Департамент продолжил активную коммуникацию с бизнес-средой и сразу взял в работу основные проблемные "кейсы" по стране", - заявила Венедиктова.

Она подчеркнула, что прокуроры постоянно контактируют с Советом бизнем-омбудсмена, Национальным советом реформ, Американской торговой палатой в Украине, Европейской бизнес-ассоциацией, Украинским советом бизнеса, Ассоциацией налогоплательщиков, Союзом украинских предпринимателей, Федерацией работодателей и другими организациями, призванными защищать инвестиции в Украине. Всего было проведено более 30 встреч с ними, в результате чего на контроль Офиса генпрокурора были взяты 80 уголовных производств.

"Проанализировав их проблематику, мы выделили две ключевые проблемы, с которыми сталкивается бизнес. Первая и основная - это разные преступные схемы завладения предприятиями: мошенничество, вывод капитала путем подделки документов, рейдерство через переоформление целых обществ на подставных лиц, присвоение их имущества. А если этому эффективно не противодействуют правоохранители - бизнес не захочет вкладывать деньги в экономику государства, которое законным путем не может защитить инвесторов от преступных посягательств", - рассказала генпрокурор.

Венедиктова подчеркнула, что эти дела требуют объемной работы от органов следствия.

"Прокуроры нашего специализированного подразделения по защите инвестиций уже активизировали работу в этом направлении. В подобных производствах предоставлено более полусотни письменных указаний, отменены решения о закрытии 5 дел. Состояние досудебного расследования 23 производств заслушано у руководства Офиса генерального прокурора и ориентировано на достижение видимого результата в четких временных рамках", - отметила она.

Другой разновидностью производств, связанных с давлением на бизнес – давление непосредственно со стороны правоохранителей на предприятия, в отношении которых следствие ведется "неоправданно активно".

"Мы фиксируем такие жалобы, тщательно проверяем правомерность всех следственных и процессуальных действий и принимаем необходимые меры. Для исправления ситуации в 8 уголовных производствах, мы изменили орган досудебного расследования, а в 12 - группы следователей и прокуроров. Еще в одном производстве определен старшим группы непосредственно прокурор Департамента защиты инвестиций", - рассказала Венедиктова.

Кроме того, ряд производств связан со случаями искусственного прекращения регистрации налоговых накладных предприятий. Профильные прокуроры предпринимают меры для исключения таких предприятий из категории "рискованных" и продолжения их хозяйственной деятельности.

"В фокусе нашего внимания также сохранение репутации фирм, осуществляющих инвестиции. Ведь сам факт наличия в фабуле уголовного производства названия предприятия существенно влияет на их рейтинг, платежеспособность, возможность получать заимствования и вести экономическую деятельность. Поэтому необходимо обеспечить быстрое и полное досудебное расследование этой категории производств для принятия в них окончательных решений. Чтобы как можно быстрее поставить точку в вопросе, установлены признаки преступлений по этим фактам или нет. В результате работы нашего Департамента защиты инвестиций уже трем компаниям восстановлена репутация", - сообщила генпрокурор.

"Защита инвестиций - важнейшее направление для нас, потому что страна без бизнеса не в состоянии выполнить свои социальные гарантии. Поддержка инвесторов - один из государственных приоритетов, и мы будем делать все для того, чтобы этот приоритет обеспечивать. Вместе с тем, хочу подчеркнуть: мы прокуроры, а не адвокаты, и если бизнес совершает правонарушение - во всех таких делах мы только на стороне закона и порядка", - резюмировала Венедиктова.

Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=284514