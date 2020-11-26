Максимальная стоимость ГПЗКУ при приватизации может составить $150-200 млн - глава агрокомитета

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) должна быть приватизирована, однако ее максимальная стоимость на рынке составит $150-200 млн, полагает глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

"Моя личная позиция - это нужно приватизировать. Я не вижу смысла в государственном трейдере", - сказал он в четверг на конференции "Как стимулировать частные инвестиции в экономике и повысить эффективность управления госресурсом", организованной "ProZorro.Продажи".

"Я считаю, что на рынке это предприятие может быть интересно по цене за $150-200 млн, и то в "солнечный день", - добавил Сольский.

При этом глава парламентского комитета назвал целесообразным продавать предприятие не целостно, а по элеваторам.

"Понятно, что там есть вопрос с китайским кредитом, который усложняет принятие решения. С другой стороны, там есть госгарантии, а еще с одной - это предприятие стоит значительно меньше суммы кредита, который был выдан", - прокомментировал он.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

В первом полугодии 2020 года ГПЗКУ нарастила чистый убыток в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 3,45 млрд грн, а ее выручка сократилась в 2,2 раза - до 4,17 млрд грн.