Поступления от малой приватизации до конца 2020г составят 2 млрд грн - замминистра экономики

Поступления от малой приватизации до конца 2020 года составят 2-2,3 млрд грн, сообщила замминистра экономики Светлана Панаиотиди.

"В этом году, несмотря на COVID-19, малая приватизация принесла 1,983 млрд грн. До конца года еще полтора месяца, мы ожидаем, что это будет более 2-2,3 млрд грн", - сказала она в ходе конференции "Как стимулировать частные инвестиции в экономике и повысить эффективность управления госресурсом" в четверг, организованной "ProZorro.Продажи".

Она также напомнила, что в 2019 году малая приватизация принесла 547 млн грн в бюджет.