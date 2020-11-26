Инвестиции

11:08 26.11.2020

Поступления от малой приватизации до конца 2020г составят 2 млрд грн - замминистра экономики

1 мин читать
Поступления от малой приватизации до конца 2020г составят 2 млрд грн - замминистра экономики

Поступления от малой приватизации до конца 2020 года составят 2-2,3 млрд грн, сообщила замминистра экономики Светлана Панаиотиди.

"В этом году, несмотря на COVID-19, малая приватизация принесла 1,983 млрд грн. До конца года еще полтора месяца, мы ожидаем, что это будет более 2-2,3 млрд грн", - сказала она в ходе конференции "Как стимулировать частные инвестиции в экономике и повысить эффективность управления госресурсом" в четверг, организованной "ProZorro.Продажи".

Она также напомнила, что в 2019 году малая приватизация принесла 547 млн грн в бюджет.

Теги: #приватизация #панаиотиди #минэкономики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:43 26.11.2020
Максимальная стоимость ГПЗКУ при приватизации может составить $150-200 млн - глава агрокомитета

Максимальная стоимость ГПЗКУ при приватизации может составить $150-200 млн - глава агрокомитета

12:48 25.11.2020
В Украине программа помощи по частичной безработице профинансирована на 2,5 млрд грн из выделенных 2,8 млрд грн – Минэкономики

В Украине программа помощи по частичной безработице профинансирована на 2,5 млрд грн из выделенных 2,8 млрд грн – Минэкономики

11:36 20.11.2020
Минэкономики намерено в 2021г. зарегистрировать 10 новых географических брендов

Минэкономики намерено в 2021г. зарегистрировать 10 новых географических брендов

17:29 05.11.2020
Аудит Госрезерва обнаружил миллионные убытки, только просроченных товаров выявлено на 300 млн грн

Аудит Госрезерва обнаружил миллионные убытки, только просроченных товаров выявлено на 300 млн грн

12:54 05.11.2020
Минэкономики оценивает спад ВВП Украины в III кв.-2020 в 3,6%, за 9 мес.-2020 - в 5,5%

Минэкономики оценивает спад ВВП Украины в III кв.-2020 в 3,6%, за 9 мес.-2020 - в 5,5%

17:27 03.11.2020
Анализ наилучшего использования завода "Большевик" разработает Cushman&Wakefield - источник

Анализ наилучшего использования завода "Большевик" разработает Cushman&Wakefield - источник

11:07 03.11.2020
Новый глава Ощадбанка нацелен на приватизацию банка и усиление конкурентных преимуществ

Новый глава Ощадбанка нацелен на приватизацию банка и усиление конкурентных преимуществ

15:12 02.11.2020
ФГИ выставил на продажу 10 спиртзаводов в ноябре

ФГИ выставил на продажу 10 спиртзаводов в ноябре

19:05 26.10.2020
Минэкономики инициировало аудит ГП "Укрликтравы" и уволило его начальника

Минэкономики инициировало аудит ГП "Укрликтравы" и уволило его начальника

20:30 22.10.2020
Минэкономики выступило против решения КГГА закупить 200 белорусских автобусов без тендера

Минэкономики выступило против решения КГГА закупить 200 белорусских автобусов без тендера

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС предоставит Украине EUR25 млн финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации - вице-премьер Федоров

Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

Dragon Capital может приобрести Finance.ua и Minfin.com.ua

Иностранные послы призвали премьера Шмыгаля погасить долги перед сектором ВИЭ

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС предоставит Украине EUR25 млн финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации - вице-премьер Федоров

Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

АМКУ разрешил Dragon Capital приобрести Finance.ua и Minfin.com.ua

Dragon Capital может приобрести Finance.ua и Minfin.com.ua

UMG Investments с апреля-2020 осуществила 4 сделки M&A – директор по инвестициям

Украине необходимо нарастить инвестиции в ГМК, сократить выбросы, повысить качество продукции и расширить внутренний рынок – визия-2030

Грузия будет стимулировать иностранных инвесторов грантами

ЕИБ выделит Украине кредиты EUR340 млн по Программе восстановления и EUR100 млн на дороги в Луганской области

Немецкий банк KfW планирует предоставить Украине EUR25,5 млн на жилье для переселенцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА