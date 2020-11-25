Инвестиции

20:00 25.11.2020

ЕС предоставит Украине €20 млн финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации - вице-премьер Федоров

1 мин читать
ЕС предоставит Украине €20 млн финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации - вице-премьер Федоров

ЕС намерена предоставить Украине €20 млн финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"€9,6 млн - первый финансовый вклад, который получит Украина в рамках проекта EU4DigitalUA. Эстонская Академия электронного управления и Испанский фонд FIIAPP Spain помогут в реализации проектов по электронным услугам, кибербезопасности и защите данных, развития реестров", - написал Федоров на странице в Facebook.

Он отметил, что финансирование также будет касаться: разработки инфраструктуры для электронного управления; модернизации государственных е-услуг и разработки услуг на портале "Дия" и в приложении "Дия"; визуализации информации о доступе к широкополосному интернету в Украине; продолжение подключения основных реестров к системе обмена данными "Трембита"; разработки общегосударственного персонального идентификатора - государственного цифрового удостоверения личности и реестра адресов регистрации места проживания граждан; развития доверительных услуг.

"Поддержка диджитализации в Украине - это одновременно поддержка всех ключевых реформ и антикоррупции. Страна получит больше качественных изменений. Благодарны ЕС за доверие и действуем вместе!", - добавил Федоров

Теги: #минцифры #ес #помощь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:08 25.11.2020
Вакцина не спасет ВВП еврозоны от сильного падения в IV квартале - эксперты

Вакцина не спасет ВВП еврозоны от сильного падения в IV квартале - эксперты

20:02 24.11.2020
Глава представительства ЕС с главой налогового комитета обсудили вопросы макрофинансовой помощи

Глава представительства ЕС с главой налогового комитета обсудили вопросы макрофинансовой помощи

12:42 24.11.2020
Маас надеется на восстановление трансатлантических отношений при Байдене

Маас надеется на восстановление трансатлантических отношений при Байдене

04:19 24.11.2020
Минцифры и Минздрав разрабатывают единый механизм для отправки на самоизоляцию лиц контактировавших с инфицированными COVID-19 – Степанов

Минцифры и Минздрав разрабатывают единый механизм для отправки на самоизоляцию лиц контактировавших с инфицированными COVID-19 – Степанов

19:55 23.11.2020
Глава Евросовета пригласил Байдена в Брюссель на встречу с лидерами ЕС

Глава Евросовета пригласил Байдена в Брюссель на встречу с лидерами ЕС

16:58 23.11.2020
Евросоюз приветствует присоединение Черногории, Албании, Лихтенштейна и Норвегии к санкциям в отношении РФ за подрыв суверенитета Украины

Евросоюз приветствует присоединение Черногории, Албании, Лихтенштейна и Норвегии к санкциям в отношении РФ за подрыв суверенитета Украины

06:15 22.11.2020
Статус кандидата в ЕС будет предоставлен БиГ, только когда она продвинется в выполнении условий Брюсселя

Статус кандидата в ЕС будет предоставлен БиГ, только когда она продвинется в выполнении условий Брюсселя

17:37 21.11.2020
Украина никогда не свернет с европейского пути, это ключевой пункт общественного договора между украинцами и государством – Шмыгаль

Украина никогда не свернет с европейского пути, это ключевой пункт общественного договора между украинцами и государством – Шмыгаль

16:36 21.11.2020
Для того чтобы сбылись мечты Евромайдана, Украина должна продолжать борьбу с коррупцией – временная поверенная в делах США Кристина Квин

Для того чтобы сбылись мечты Евромайдана, Украина должна продолжать борьбу с коррупцией – временная поверенная в делах США Кристина Квин

13:49 21.11.2020
Правительство Нидерландов усиливает безопасность работы в интернете после инцидента с журналистом

Правительство Нидерландов усиливает безопасность работы в интернете после инцидента с журналистом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

Dragon Capital может приобрести Finance.ua и Minfin.com.ua

Иностранные послы призвали премьера Шмыгаля погасить долги перед сектором ВИЭ

Шмыгаль считает агропромышленный комплекс, энергетику, инфраструктуру и IТ наиболее перспективными сферами для инвестиций в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

АМКУ разрешил Dragon Capital приобрести Finance.ua и Minfin.com.ua

Dragon Capital может приобрести Finance.ua и Minfin.com.ua

UMG Investments с апреля-2020 осуществила 4 сделки M&A – директор по инвестициям

Украине необходимо нарастить инвестиции в ГМК, сократить выбросы, повысить качество продукции и расширить внутренний рынок – визия-2030

Грузия будет стимулировать иностранных инвесторов грантами

ЕИБ выделит Украине кредиты EUR340 млн по Программе восстановления и EUR100 млн на дороги в Луганской области

Немецкий банк KfW планирует предоставить Украине EUR25,5 млн на жилье для переселенцев

RAB-тарифы позволят ДТЭК Сети на треть увеличить объем инвестиций в улучшение качества электроснабжения – ДТЭК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА