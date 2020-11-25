ЕС предоставит Украине €20 млн финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации - вице-премьер Федоров

ЕС намерена предоставить Украине €20 млн финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"€9,6 млн - первый финансовый вклад, который получит Украина в рамках проекта EU4DigitalUA. Эстонская Академия электронного управления и Испанский фонд FIIAPP Spain помогут в реализации проектов по электронным услугам, кибербезопасности и защите данных, развития реестров", - написал Федоров на странице в Facebook.

Он отметил, что финансирование также будет касаться: разработки инфраструктуры для электронного управления; модернизации государственных е-услуг и разработки услуг на портале "Дия" и в приложении "Дия"; визуализации информации о доступе к широкополосному интернету в Украине; продолжение подключения основных реестров к системе обмена данными "Трембита"; разработки общегосударственного персонального идентификатора - государственного цифрового удостоверения личности и реестра адресов регистрации места проживания граждан; развития доверительных услуг.

"Поддержка диджитализации в Украине - это одновременно поддержка всех ключевых реформ и антикоррупции. Страна получит больше качественных изменений. Благодарны ЕС за доверие и действуем вместе!", - добавил Федоров