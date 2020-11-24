Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

Капитальные инвестиции в Украине в третьем квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократились на 36,2%, тогда как во втором квартале спад составил 34,4%, а в первом – 35,5%, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Согласно ее данным, в результате в целом по итогам девяти месяцев этого года снижение капинвестиций ускорилось до 35,4% с 34,9% по итогам полугодия.

Госстат указывает, что если за первый квартал этого года было освоено 76,91 млрд грн капинвестиций, за полугодие – 163,78 млрд грн, то за девять месяцев – 268 млрд грн (без учета временно оккупированных Крыма, г.Севастополя и территорий Луганской и Донецкой обл.).

В региональном срезе самое значительное сокращение капинвестиций в январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года зафиксировано в Херсонской (на 57,5%), Киевской (на 51,2%), Львовской (на 50,1%) и Ивано-Франковской областях (на 48,1%). В Киеве спад составил 36,4%.

Роста капинвестиций не удалось добиться ни в одной из областей. А наименьшее их падение было зафиксировано в Полтавской (на 14,6%) и Хмельницкой (на 10,2%).

В отраслевом срезе рост капинвестиций за девять месяцев текущего года зафиксирован в почтовой и курьерской деятельности – в 8,3 раза и телекоммуникациях (электросвязи) – на 1,5%. В том числе в третьем квартале-2020 к третьему кварталу-2019 капинвестиции увеличились только в почтовой и курьерской деятельности – в 19,2 раза.

При этом в сфере авиатранспорта обвал капинвестиций в третьем квартале составил 66% (за 9 мес. – 78%), строительстве – 54,3% (34,5%), здравоохранении – 53,9% (47,4%), в сфере искусства, спорта, развлечения и отдыха – 53,1% (67%).

Главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, однако их доля сократилась до 69% общего объема всех вложений с 71,4% за девять месяцев 2019 года. Доля кредитов банков и других займов выросла до 7,5% с 7,1%, средств местных бюджетов – до 8,6% с 7,8%, госбюджета – до 6% с 3,5%.

В то же время доля инвесторов-нерезидентов снизилась до 0,5% с 0,7%, населения на строительство жилья – до 5,2% с 6,2%.

Ведомство напоминает, что капитальные инвестиции в Украине в 2019 году выросли на 15,5%, составив 584,449 млрд грн.



Капитальные инвестиции по источникам финансирования за январь-сентябрь 2020г:

Освоено капитальных инвестиций млн грн Освоено капитальных инвестиций в % к общему объему Всего¹ 267996.5 100.0 в т.ч. за счет средств государственного бюджета 16110.3 6.0 средств местных бюджетов 23065.3 8.6 собственных средств предприятий и организаций 185496.5 69.2 кредиты банков и другие займы 20138.4 7.5 средства иностранных инвесторов 1298.7 0.5 средств населения на жилищное строительство 13871.0 5.2 других источников финансирования 8016.3 3.0

Данные: Госстат



Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за январь-сентябрь 2020г:

Освоено инвестиций в основной капитал, млн грн к январю-сентябрю 2019г, % Справка: январь-сентябрь 2019г к январю-сентябрю 2018г, % Всего¹ 267996.5 64.6 112.4 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 25018.9 56.6 88.7 -сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги 24811.5 56.8 89.1 Лесное хозяйство и связанные с ними услуги 189.7 43.4 60.9 Рыболовство, рыбоводство 17.7 45.7 111.4 Промышленность 100918.0 61.9 128.1 Строительство 27453.5 65.5 105.6 Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 21020.4 62.1 112.4 Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт 1547.3 66.8 133.5 Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 9841.6 53.3 101.0 Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 9631.5 75.0 132.3 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 15396.1 53.2 99.8 Наземный и трубопроводный транспорт 9310.9 60.3 94.7 водный транспорт 140.4 70.6 150.6 Авиационный транспорт 327.5 22.0 108.9 Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта 5263.6 43.2 109.3 Почтовая и курьерская деятельность 353.7 826.5 14.3 Временное размещения и организация питания 1020.9 46.9 167.5 -временное размещение 459.9 69.6 95.7 - деятельность и обеспечение пищей и напитками 561.0 37.4 240.6 Информация и телекоммуникации 13502.3 86.2 76.6 Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания 2904.2 61.8 137.4 Телекоммуникации (электросвязь) 8864.1 101.5 59.3 Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг 1734.0 70.8 127.8 Финансовая и страховая деятельность 6822.6 89.1 92.8 Операции с недвижимостью 13450.1 74.1 112.3 Профессиональная, научная и техническая деятельность 6346.9 77.9 143.8 Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений 4908.6 88.3 135.9 Научные достижения и разработки 812.0 57.9 179.0 Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность 626.3 55.4 144.2 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 5066.9 68.6 119.6 Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование 26306.9 90.4 134.1 Образование 1613.9 59.9 122.7 Здравоохранение и социальная помощь 2796.4 52.6 132.4 Искусство, спорт, развлечение и отдых 922.0 33.0 118.0 Предоставление других видов услуг 340.7 95.7 100.9

¹ Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, Донецкой и Луганской областей

Данные: Госстат