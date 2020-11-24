Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат
Капитальные инвестиции в Украине в третьем квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократились на 36,2%, тогда как во втором квартале спад составил 34,4%, а в первом – 35,5%, сообщила Государственная служба статистики во вторник.
Согласно ее данным, в результате в целом по итогам девяти месяцев этого года снижение капинвестиций ускорилось до 35,4% с 34,9% по итогам полугодия.
Госстат указывает, что если за первый квартал этого года было освоено 76,91 млрд грн капинвестиций, за полугодие – 163,78 млрд грн, то за девять месяцев – 268 млрд грн (без учета временно оккупированных Крыма, г.Севастополя и территорий Луганской и Донецкой обл.).
В региональном срезе самое значительное сокращение капинвестиций в январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года зафиксировано в Херсонской (на 57,5%), Киевской (на 51,2%), Львовской (на 50,1%) и Ивано-Франковской областях (на 48,1%). В Киеве спад составил 36,4%.
Роста капинвестиций не удалось добиться ни в одной из областей. А наименьшее их падение было зафиксировано в Полтавской (на 14,6%) и Хмельницкой (на 10,2%).
В отраслевом срезе рост капинвестиций за девять месяцев текущего года зафиксирован в почтовой и курьерской деятельности – в 8,3 раза и телекоммуникациях (электросвязи) – на 1,5%. В том числе в третьем квартале-2020 к третьему кварталу-2019 капинвестиции увеличились только в почтовой и курьерской деятельности – в 19,2 раза.
При этом в сфере авиатранспорта обвал капинвестиций в третьем квартале составил 66% (за 9 мес. – 78%), строительстве – 54,3% (34,5%), здравоохранении – 53,9% (47,4%), в сфере искусства, спорта, развлечения и отдыха – 53,1% (67%).
Главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, однако их доля сократилась до 69% общего объема всех вложений с 71,4% за девять месяцев 2019 года. Доля кредитов банков и других займов выросла до 7,5% с 7,1%, средств местных бюджетов – до 8,6% с 7,8%, госбюджета – до 6% с 3,5%.
В то же время доля инвесторов-нерезидентов снизилась до 0,5% с 0,7%, населения на строительство жилья – до 5,2% с 6,2%.
Ведомство напоминает, что капитальные инвестиции в Украине в 2019 году выросли на 15,5%, составив 584,449 млрд грн.
Капитальные инвестиции по источникам финансирования за январь-сентябрь 2020г:
|Освоено капитальных инвестиций млн грн
|Освоено капитальных инвестиций в % к общему объему
|Всего¹
|267996.5
|100.0
|в т.ч. за счет
|средств государственного бюджета
|16110.3
|6.0
|средств местных бюджетов
|23065.3
|8.6
|собственных средств предприятий и организаций
|185496.5
|69.2
|кредиты банков и другие займы
|20138.4
|7.5
|средства иностранных инвесторов
|1298.7
|0.5
|средств населения на жилищное строительство
|13871.0
|5.2
|других источников финансирования
|8016.3
|3.0
Данные: Госстат
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за январь-сентябрь 2020г:
|Освоено инвестиций в основной капитал, млн грн
|к январю-сентябрю 2019г, %
|Справка: январь-сентябрь 2019г к январю-сентябрю 2018г, %
|Всего¹
|267996.5
|64.6
|112.4
|Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|25018.9
|56.6
|88.7
|-сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги
|24811.5
|56.8
|89.1
|Лесное хозяйство и связанные с ними услуги
|189.7
|43.4
|60.9
|Рыболовство, рыбоводство
|17.7
|45.7
|111.4
|Промышленность
|100918.0
|61.9
|128.1
|Строительство
|27453.5
|65.5
|105.6
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|21020.4
|62.1
|112.4
|Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт
|1547.3
|66.8
|133.5
|Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|9841.6
|53.3
|101.0
|Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|9631.5
|75.0
|132.3
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|15396.1
|53.2
|99.8
|Наземный и трубопроводный транспорт
|9310.9
|60.3
|94.7
|водный транспорт
|140.4
|70.6
|150.6
|Авиационный транспорт
|327.5
|22.0
|108.9
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|5263.6
|43.2
|109.3
|Почтовая и курьерская деятельность
|353.7
|826.5
|14.3
|Временное размещения и организация питания
|1020.9
|46.9
|167.5
|-временное размещение
|459.9
|69.6
|95.7
|- деятельность и обеспечение пищей и напитками
|561.0
|37.4
|240.6
|Информация и телекоммуникации
|13502.3
|86.2
|76.6
|Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания
|2904.2
|61.8
|137.4
|Телекоммуникации (электросвязь)
|8864.1
|101.5
|59.3
|Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг
|1734.0
|70.8
|127.8
|Финансовая и страховая деятельность
|6822.6
|89.1
|92.8
|Операции с недвижимостью
|13450.1
|74.1
|112.3
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|6346.9
|77.9
|143.8
|Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений
|4908.6
|88.3
|135.9
|Научные достижения и разработки
|812.0
|57.9
|179.0
|Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность
|626.3
|55.4
|144.2
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|5066.9
|68.6
|119.6
|Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование
|26306.9
|90.4
|134.1
|Образование
|1613.9
|59.9
|122.7
|Здравоохранение и социальная помощь
|2796.4
|52.6
|132.4
|Искусство, спорт, развлечение и отдых
|922.0
|33.0
|118.0
|Предоставление других видов услуг
|340.7
|95.7
|100.9
¹ Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, Донецкой и Луганской областей
Данные: Госстат