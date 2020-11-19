Инвестиции

19:05 19.11.2020

Грузия будет стимулировать иностранных инвесторов грантами

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Грузия будет стимулировать иностранных инвесторов грантами

Правительство Грузии приняло решение запустить новый механизм поддержки инвестиционных проектов, предусматривающий материальное стимулирование компаний с иностранным капиталом.

"Если иностранная компания инвестирует в Грузии не менее 10 млн лари и трудоустроит не менее 150 человек, то правительство выделит ей грант в размере 1 млн лари (более $300 тыс.)", - сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на брифинге в четверг после заседания правительства.

При этом она отметила, что данная программа касается компаний иностранным капиталом, которые намерены открыть в Грузии новые производства или перенести сюда свои предприятия из других стран.

По словам министра, основной целью программы, в первую очередь, является трудоустройство, обучение и переподготовка местных кадров, поскольку нехватка квалифицированных кадров является одной из проблем, которую называют иностранные инвесторы.

Правительство рассчитывает привлечь инвестиции в такие отрасли, как перерабатывающая индустрия, электроника, производство транспортных средств и их запчастей, машиностроение, логистика и складское хозяйство, ремонт и техобслуживание самолетов, и другие.

"Это те отрасли, где мы будем создавать новые рабочие места за счет привлечения иностранных инвесторов. Конечно, это (грант в 1 млн лари) дополнительный компонент, который будет работать положительно в контексте привлекательной инвестиционной среды, включающей в себя множество других составляющих, таких, как низкие налоги, (. . .) прозрачные процедуры (. . .)", - сказала Турнава.

Как сообщалось, в январе-июне 2020 года в экономику Грузии было вложено $409,6 млн прямых иностранных инвестиций, что на 25,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2019 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику Грузии увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим годом - до $1 млрд 310,8 млн (7,4% ВВП).

Теги: #грузия #инвесторы #стимулирование
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