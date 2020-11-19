Инвестиции

15:12 19.11.2020

ЕИБ выделит Украине кредиты EUR340 млн по Программе восстановления и EUR100 млн на дороги в Луганской области

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ЕИБ выделит Украине кредиты EUR340 млн по Программе восстановления и EUR100 млн на дороги в Луганской области

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил два кредитных проекта для Украины: EUR340 млн в рамках Программы восстановления и EUR100 млн на развитие дорог в Луганской области.

Согласно информации на сайте банка, соответствующее решение совет директорво принял на минувшей неделе.

Финансирование в рамках Программы восстановления должно быть направлено на создание, восстановление и улучшение общественных зданий, в том числе административных зданий, школ, медицинских центров и больниц, государственных дорог и мостов, а также на поставки коммунальных услуг.

Программа, в частности, ориентирована на объекты, находящиеся подконтрольных Украине территориях в Донецкой и Луганской областях, а также четырех прилегающих областей - Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской и горсоветов в других областях, чтобы позволить им справиться с притоком внутренних переселенцев, уточнил ЕИБ.

Как указано в сообщении, финансирование предполагается предусмотреть для таких секторов, как вода и водоснабжение, энергетика, градостроительство, транспорт.

ЕИБ напоминает, что этому проекту предшествовал успешный проект Скорейшего восстановления Украины на EUR200 млн, и оба они предусмотрены Специальным планом действий ЕИБ для Украины с общим финансированием EUR3 млрд.

Что касается проекта на развитие дорог, то его средства планируется направить на реконструкцию региональных дорог Т-13-02 КПП "Танюшевка" – Старобельск – Бахмут и Р-66 КПП "Демино-Александровка" – Сватово – Лисичанск в Луганской области, что позволит улучшить региональное сообщение и укрепить позиции сельского хозяйства за счет улучшения соответствующей дорожной инфраструктуры.

По обнародованным ЕИБ данным, общая стоимость реконструкции данных дорог составляет EUR160 млн. Мининфраструктуры Украины уточняло, что еще $65 млн займа на этот проект выделяет Всемирный банк. Всего в рамках проекта будет возобновлено около 183 км автопутей общего пользования госзначения в Луганской области.

Теги: #еиб #продажа #луганская_область
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