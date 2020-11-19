Инвестиции

11:36 19.11.2020

RAB-тарифы позволят ДТЭК Сети на треть увеличить объем инвестиций в улучшение качества электроснабжения – ДТЭК

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RAB-тарифы позволят ДТЭК Сети на треть увеличить объем инвестиций в улучшение качества электроснабжения – ДТЭК

Переход на стимулирующее тарифообразование увеличит объем инвестиций в улучшение качества электроснабжения в среднем на 30% для операторов систем распределения, входящих в состав операционного холдинга ДТЭК Сети.

"После перехода на стимулирующее тарифообразование общий объем запланированных инвестиций в улучшение качества электроснабжения увеличится в среднем для всех ОСР ДТЭК Сети на 30% по сравнению с 2020 годом. Инвестиции будут направлены на улучшение качества электроснабжения в соответствии с плановыми показателями, которые определяет НКРЭКУ: сокращение потерь электроэнергии в электросетях и сокращение показателя SAIDI (времени отключения электроэнергии)", – говорится в сообщении ДТЭК в среду после одобрения НКРЭКУ тарифов для компаний ДТЭК Сети.

ДТЭК считает внедрение стимулирующего тарифообразования положительным сигналом для украинской энергетики и важным шагом в переходе к рыночным механизмам регулирования отрасли и ожидает утверждения тарифов регулятором в декабре 2020 года. 

"В рамках процедуры компании выполнили все предусмотренные законодательством требования для перехода на стимулирующее тарифообразование", – отметили в компании.

Там также подчеркнули, что одним из важных направлений для ОСР ДТЭК Сети является внедрение технологий автоматизации и цифровизации, которые в долгосрочной перспективе они позволят трансформировать текущую инфраструктуру электрических сетей в систему Smart Grid, отвечающую потребностям современной экономики. 

Как сообщалось, регулятор на заседании 18 ноября одобрил RAB-тарифы на 2021 год для оставшихся 19 операторов систем распределения из 25 подавших заявки на их получение, в том числе ДТЭК "Киевские электросети", ДТЭК "Донецкие электросети", ДТЭК "Днепровские электросети", ДТЭК "Одесские электросети", ДТЭК "Киевские региональные электросети", ДТЭК "Высоковольтные электросети". Ранее были одобрены тарифы еще 6 операторам.

На заседании 18 ноября глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк отметил, что время слушаний необходимо будет детально обсудить расчеты базы активов для ДТЭК "Днепровские электросети" и ЧАО "ДТЭК "Киевские электросети" с целью определения их объективности.

Теги: #электроснабжение #дтэк #тарифы
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