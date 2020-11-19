Инвестиции

11:06 19.11.2020

Комиссия по вопросам госинвестпроектов в 2021г направит на медицину 2,5 млрд грн, в том числе на создание центра диагностики в НИР

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Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов решила направить в 2021 году 2,5 млрд грн на проекты в сфере медицины, в частности на строительство Центра молекулярно-генетической диагностики онкозаболеваний в Национальном институте рака (НИР), сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киев в четверг.

"Состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам госинвестпроектов. Комиссия приняла решение направить в 2021 году средства на государственные инвестиционные проекты в сфере медицины. Из общей суммы 4 млрд грн на медицину направили 2,5 млрд грн, в частности на новый Центр молекулярно-генетической диагностики онкозаболеваний при НИР",- сказала она.

Теги: #медицина #нир
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