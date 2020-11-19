Millstone&Co направит более EUR10 млн в литиевый проект на Кировоградщине

Международная инвестиционная компания Millstone&Co с офисами в Украине и Польше намерена направить более EUR10 млн собственных средств в завершение разведки месторождений лития в Украине в течение следующих двух лет.

Как говорится в сообщении компании в среду, такое решение правление компании приняло после успешного завершения судебного дела о возвращении разрешения на пользование литиевым месторождением в Кировоградской области, а также оптимистичными заявлениями премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о желании правительства дать зеленый свет европейском инвесторам в проектах, связанных с литием в стране.

"Официальное желание украинского правительства предоставить европейскому инвестору четкую "дорожную карту" с прозрачными правилами в изучении месторождений полезных ископаемых лития, а также восстановление законного права Millstone&Co на пользование месторождением, приветствуются международными инвесторами", - приводятся в релизе слова управляющего партнера инвесткомпании Михаила Жернова.

Он уточнил, что в первую очередь инвестиции будут направлены в проведение геологоразведочных и оценочных работ месторождений по мировым стандартам.

По его словам, имея двухлетний опыт изучения возможности добычи лития, Millstone&Co имела определенные сложности, связанные с бюрократией, непрозрачностью и затягиванием процесса лицензирования.

Согласно релизу, Millstone&Co рассматривает промышленную добычу лития в Украине на двух месторождениях.

Жернов является владельцем ООО "Петро-Консалтинг" (Киев), которое в начале 2018 года получило специальное разрешение Госгеонедр на добычу литиевых руд на Шевченковском месторождении (Великоновоселовский район Донецкой области) с запасами 14 млн тонн. Однако в апреле того же года Офис Генерального прокурора заявил, что добился в Верховном суде отмены этого спецразрешения.

Между тем, Millstone&Co в пресс-релизе указало, что 6 ноября 2020 года Окружной административный суд Киева обязал Госгеонедра вернуть спецразрешение "Петро-Консалтинг" без конкурса.

Шмыгаль на этой неделе во время переговоров с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем призвал Европу активизировать стратегическое партнерство в области добычи критических ископаемых.

"Петро-Консалтинг" после получения разрешения заявляло о планах привлечь мажоритарного иностранного партнера для его разработки и начать добычу в 2021 году. "Предварительное ТЭО показывает необходимость осуществления инвестиции более $120 млн в создание: производственной инфраструктуры (электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, строительство дороги к железнодорожной станции и дороги между шахтой и обогатительной фабрикой), строительство шахты глубиной как минимум 500 м и обогатительной фабрики", – сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в апреле 2018 года бывший тогда директором компании Игорь Коломиец.

Среди основных трудностей в реализации проекта Коломиец выделил опасения инвесторов работы вблизи зоны военного конфликта и отсутствие необходимой инфраструктуры. В частности, то, что необходимо будет построить 40-км линию электропередач напряжением 150 кВ, проложить газопровод почти 20 км и построить 35 км ж/д ветку для вывоза концентрата.

Millstone&Co - частная инвестиционная компания, которая предоставляет клиентам инвестиционные услуги. Компания имеет офисы в Варшаве, Кракове и Киеве.