Инвестиции

10:40 19.11.2020

Ткаченко: Без инвестиций в креативный капитал у Украины нет будущего

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Ткаченко: Без инвестиций в креативный капитал у Украины нет будущего

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отмечает критическую важность инвестиций в креативный капитал в стране.

"Мы понимаем, что без инвестиций в креативный капитал у Украины нет будущего, и это не метафора", - сказал Ткаченко в ходе IV ежегодного Международного форума "Креативная Украина" в четверг в Киеве.

По словам министра, креативная экономика в настоящее время генерирует 97 млрд грн, что составляет 3,7% ВВП страны. Также данная индустрия дает 20% прироста экспорта ежегодно. 4% работающего населения задействованы в креативных индустриях, из которых 300 тыс. - самозанятые лица.

"К чему привел карантин, если мы говорим о креативной экономике? Потери - $3 млрд, а это 2% ВВП и 300 тыс. рабочих мест. Если мы будем продолжать таким образом, то нас ждет не очень утешительная перспектива", - сказал Ткаченко.

По мнению министра, потенциальные потери на протяжении 5 лет могут составить 10% ВВП и 1/3 всего рынка труда.

"Мы констатируем сейчас, что идем по пути, когда государственные инвестиции потеряны, так как нет зрителя и слушателя. Если продолжим двигаться по этому пути, то мы придем в никуда", - констатировал глава Минкультуры.

Теги: #ткаченко
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