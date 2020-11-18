Мининфраструктуры привлекает МБРР и ЕИБ к возобновлению дорог в Луганской области

Министерство инфраструктуры Украины привлекает партнеров из Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для реализации проекта по возобновлению дорожной инфраструктуры Луганской области "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)", сообщила пресс-служба ведомства в среду.

"Отобранные участки дорог Луганской области, которые будут обновлены в рамках этого проекта, были запроектированы еще в 50-60-х годах прошлого века и, конечно, пока не соответствуют фактической нагрузке и интенсивности дорожного движения. Отдельные участки дорог со слабыми грунтами или существующими поражениями при эксплуатации разрушаются практически каждые сутки. И это несмотря на войну и разруху, вызванную российской агрессией", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Криклий поблагодарил международных партнеров за постоянную поддержку Украины в реализации таких проектов. По его словам, Мининфраструктуры ожидает подписать соответствующие финансовые соглашения до конца года, чтобы уже весной начать работы.

Министерство отмечает, что в рамках "Проекта 3В" на возобновление дорог в Луганской области Украина получит $65 млн займа от МБРР и EUR100 млн - от ЕИБ. Они будут направлены на капитальный и текущий средний ремонты участков автопутей: Н-26 Чугуев – Меловое, Р-66 КПП "Демино-Александровка" – Сватовое – Лисичанск – Луганск, Т-13-02 КПП "Танюшевка" – Старобельск – Бахмут.

Всего в рамках проекта будет возобновлено около 183 км автопутей общего пользования госзначения в Луганской области.

Ранее Украина и Всемирный банк договорились о предоставлении кредита в размере $65 млн на возобновление дорожной инфраструктуры Луганской области в рамках реализации нового проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение". Предоставление этого займа также согласовано Международным банком реконструкции и развития.