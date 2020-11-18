Кабмин включил строительство новой Кольцевой киевской автодороги и другие дороги в перечень приоритетных инвестпроектов до 2023г

Строительство за средства инвестора Кольцевой киевской автодороги, что соединит автодороги М-05 и М-06, вошло в перечень утвержденных Кабинетом министров на заседании в среду 103 приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года.

Согласно сопутствующим документам к распоряжению, правительство также определило приоритетными:

- ремонт и повышение безопасности дорожного движения автодорог М-03 Борисполь – Полтава, М-06 Киев – Житомир – Ривне;

- расширение дороги, ремонт и повышение безопасности дорожного движения автодороги М-04 Днепр – Кривой Рог – Николаев;

- реконструкцию и расширение, частичный капремонт и меры по повышению безопасности дорожного движения автодорог М-07 и М-19 Ягодин (польская граница) – Ковель – Луцк;

- ремонт автодорог М-29, М-04 и М-18 Харьков – Днепр – Запорожье;

- ремонт и меры по повышению безопасности дорожного движения автодороги М-14 Одесса – Николаев – Херсон;

- укладку верхнего асфальтобетонного шара на цементобетонном сегменте в Полтавской области для улучшения безопасности движения автодороги Н-31 Днепр – Решетиловка;

- ремонт и меры по повышению безопасности дорожного движения автодорог Н-01 и Н-14 Киев – Николаев, а также автодороги Н-10 Стрый – Черновцы;

- улучшение состояния автодороги Н-22 Устилуг – Луцк – Ривне;

- ремонт и меры по повышению безопасности дорожного движения автодороги М-06 Ривне – Броды.

Кроме того, правительство определило приоритетным до 2023 года строительство мостового перехода через р. Южный Буг в г.Николаеве с финансированием за счет средств государственного и местного бюджетов, а также средств инвестора.