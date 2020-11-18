Кабмин определил курортный проект La Perla Azzurra у Черного моря одним из приоритетных до 2023г

Кабинет министров Украины определил проект развития побережья Черного моря La Perla Azzurra в Херсонской области одним из приоритетных до 2023 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее распоряжение правительство утвердило с трехдневной доработкой на заседании в среду.

Согласно информации на правительственном сайте Invest in Kherson, проект предполагает создание курортно-лечебной и туристической инфраструктуры на озере Устричное между поселками Приморское (Голопристанский р-н) и Лазурное (Скадовский р-н). Предполагаемая стоимость проекта – $1 млрд.

Общая площадь земельного участка под проект составляет 596,1 га, из них на 300 га предусматривается строительство гостиниц и апартаментов, аквапарка, спа-комплексов, ресторанов, яхт-клубов, коттеджных кварталов, пансионатов и научно-производственного комплекса по разведению малька ценных рыб. Общая емкость зоны насчитывает около 30 тыс. человек.

Согласно условиям проекта, инвестору предлагается участие в акционерном капитале и аренда участка на 49 лет. Реализация проекта финансируется полностью за счет средств инвестора.

В перечень приоритетных проектов правительство также включило строительство парка развлечений (аттракционов) на территории "Гидропарка" на о. Венецианском в Киеве и международного научного центра "Обсерватория" на горе Пип Иван – платформа развития Карпатского региона.

Как сообщалось, Кабмин утвердил перечень из 103 приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года. Согласно проекту распоряжения, четыре из 103 проектов предусматривают финансирование полностью средствами госбюджета и еще 43 проекта - частично за счет государственного и/или местного бюджета.