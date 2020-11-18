Кабмин включил 14 аэропортов в перечень приоритетных инвестпроектов до 2023г

В перечень из 103 приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года, утвержденный Кабинетом министров на заседании в среду, вошли 14 аэропортов.

Согласно сопутствующим документам к распоряжению, в частности, в указанном перечне возобновление основной деятельности и дальнейшее развитие международного аэропорта в г. Черкассы; реконструкция аэродрома международного аэропорта "Ивано-Франковск"; реконструкция международного аэропорта в г. Черновцы (все – финансирование за средства государственного и местного бюджетов, средства инвестора).

Кроме того, приоритетными определены модернизация материально-технической базы международного аэропорта "Херсон" (финансирование за средства государственного и местного бюджетов, кредитные средства); реконструкция международного аэропорта "Винница", международного аэропорта в г. Одесса (третья очередь строительства), международного аэропорта в г. Днепр, строительство нового аэропорта "Закарпатье", реконструкция международного аэропорта в г. Полтава (все – за средства государственного и местного бюджетов, средства инвестора).

Помимо этого, планируется возобновить инфраструктуру КП "Международный аэропорт "Ривне" (исключительно за средства инвестора); отремонтировать взлетную полосу, здания, сети КП "Аэропорт Сумы" (за средства государственного и местного бюджетов, средства инвестора, кредитные средства); реконструировать международные аэропорты в г. Кривой Рог и Николаев (за средства государственного и местного бюджетов, средства инвестора); реконструировать и модернизировать аэропорт в г. Житомир (за средства инвестора и госбюджета).