Инвестиции

14:58 18.11.2020

Кабмин утвердил 103 приоритетных инвестпроектов до 2023г

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Кабмин утвердил 103 приоритетных инвестпроектов до 2023г

Кабинет министров определил как приоритетные проект по производству аппаратов искусственного дыхания (ИВЛ), два мусоросжигательных завода и ракетно-космический комплекс воздушного старта, всего в утвержденном перечне 103 приоритетных инвестпроекта до 2023 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее распоряжение правительство утвердило с трехдневной доработкой на заседании в среду.

Согласно проекту распоряжения, четыре из 103 проектов предусматривают финансирование полностью средствами госбюджета и еще 43 проекта - частично за счет государственного и/или местного бюджета.

Как указано в документе, среди приоритетных инвестпроектов - организация производства ИВЛ за средства инвестора, госбюджета и других источников, а также строительство завода (комплекса) по переработке твердых бытовых отходов (обеспечение экологической безопасности в Киеве) - за средства инвестора.

Помимо этого, среди приоритетных проектов - строительство мусоросортировочной линии в Дрогобыче (Львовская область) за счет госбюджета и местного бюджета.

Среди инвестпроектов, которые планируется реализовать за счет госбюджета и международной технической помощи, - модернизация семейства самолетов Ан-124-100 и Ан-225 на ГП "Антонов", ракетно-космический комплекс воздушного старта, международный научный центр "Обсерватория" на горе Пип Иван - платформа развития Карпатского региона.

Кроме того, планируется реализовать проект по подготовке производства инфракрасной головки самонаведения для управляемых авиаракет, а также по расширению международного пункта пропуска "Ягодин" - исключительно за счет госбюджета.

Также за счет инвестора, местных бюджетов и госбюджета планируется реализовать строительство мусоросжигательных заводов в Краматорске и Мариуполе, строительство туристической и транспортной инфраструктуры Шацкого национального природного парка (плюс средства международной техпомощи), а также возвести Центр олимпийских видов спорта "Н2О Новая Каховка".

Теги: #инвестпроекты #кабмин
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