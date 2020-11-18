Производитель теплоизоляции IZOVAT инвестирует EUR30 млн в строительство завода по производству стекловаты в Житомире

Совладельцы ООО "ОБИО" (Житомир), занимающегося производством базальтовой теплоизоляции TM IZOVAT, инвестирует EUR30 млн в строительство нового завода по производству стекловаты в Житомире.

"Мы строим новый завод по производству стекловаты в Житомирской области. Основная причина построить завод по производству стекловаты – замена импорта, который, в основном, поступает из России и Беларуси. Вторая причина – усиление позиций на рынке теплоизоляции Украины за счет введения второго продукта в ассортиментный ряд", - написал совладелец ООО "ОБИО" Сергей Лищина на своей странице в Facebook.

По его словам, мощность предприятия составит 18 тыс. тонн/год, что покроет порядка 70% потребности украинского рынка.

"После того, как завод начнет работать, ситуация на рынке в сегменте стекловаты кардинально изменится. Мы постараемся занять основную часть местного рынка теплоизоляции, увеличим свою долю и будем стремиться стать абсолютным лидером", - добавил Лищина.

Он не уточнил локацию нового завода, однако отметил, что площадка находится рядом с заводом "Биомедстекло". Объект размещен по ул.Промышленная, 26 в Житомире, неподалеку от завода "ОБИО" (ул.Промышленная, 6).

"Планируется создание 150 рабочих мест. Поскольку технология производства стекловаты частично схожа с технологией производства стекла, то будем привлекать специалистов со стекольных заводов. В Украине эта индустрия достаточно развита, рядом с нашей площадкой расположен завод "Биомедстекло". Частично также будем привлекать своих специалистов с производства каменной ваты для обучения новых работников технологии производства теплоизоляционных материалов", - резюмировал бизнесмен.

ООО "ОБИО" создано в 2004 году, основным видом деятельности является производство неметаллических минеральных изделий.

Учредителями предприятия, согласно данным Единого госреестра, являются Сергей Лищина и Константин Пожидаев (оба – по 37%), Олег Сидорик (23,67%), Андрей Лищина (6%).

Размер уставного капитала составляет 49 млн грн.