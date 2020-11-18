Инвестиции

12:27 18.11.2020

Производитель теплоизоляции IZOVAT инвестирует EUR30 млн в строительство завода по производству стекловаты в Житомире

2 мин читать
Производитель теплоизоляции IZOVAT инвестирует EUR30 млн в строительство завода по производству стекловаты в Житомире

Совладельцы ООО "ОБИО" (Житомир), занимающегося производством базальтовой теплоизоляции TM IZOVAT, инвестирует EUR30 млн в строительство нового завода по производству стекловаты в Житомире.

"Мы строим новый завод по производству стекловаты в Житомирской области. Основная причина построить завод по производству стекловаты – замена импорта, который, в основном, поступает из России и Беларуси. Вторая причина – усиление позиций на рынке теплоизоляции Украины за счет введения второго продукта в ассортиментный ряд", - написал совладелец ООО "ОБИО" Сергей Лищина на своей странице в Facebook.

По его словам, мощность предприятия составит 18 тыс. тонн/год, что покроет порядка 70% потребности украинского рынка.

"После того, как завод начнет работать, ситуация на рынке в сегменте стекловаты кардинально изменится. Мы постараемся занять основную часть местного рынка теплоизоляции, увеличим свою долю и будем стремиться стать абсолютным лидером", - добавил Лищина.

Он не уточнил локацию нового завода, однако отметил, что площадка находится рядом с заводом "Биомедстекло". Объект размещен по ул.Промышленная, 26 в Житомире, неподалеку от завода "ОБИО" (ул.Промышленная, 6).

"Планируется создание 150 рабочих мест. Поскольку технология производства стекловаты частично схожа с технологией производства стекла, то будем привлекать специалистов со стекольных заводов. В Украине эта индустрия достаточно развита, рядом с нашей площадкой расположен завод "Биомедстекло". Частично также будем привлекать своих специалистов с производства каменной ваты для обучения новых работников технологии производства теплоизоляционных материалов", - резюмировал бизнесмен.

ООО "ОБИО" создано в 2004 году, основным видом деятельности является производство неметаллических минеральных изделий.

Учредителями предприятия, согласно данным Единого госреестра, являются Сергей Лищина и Константин Пожидаев (оба – по 37%), Олег Сидорик (23,67%), Андрей Лищина (6%).

Размер уставного капитала составляет 49 млн грн.

Теги: #недвижимость #строительство #производство #житомирская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:19 18.11.2020
Новое предложение офисов в Киеве за 9 мес. возросло на 30% – Cushman&Wakefield

Новое предложение офисов в Киеве за 9 мес. возросло на 30% – Cushman&Wakefield

11:58 18.11.2020
Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование второго выхода с "Вокзальной"

Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование второго выхода с "Вокзальной"

07:54 18.11.2020
В отношении 15 чиновников "Укрзализныци", которых подозревают в завладении почти 59 млн грн, открыто уголовное дело

В отношении 15 чиновников "Укрзализныци", которых подозревают в завладении почти 59 млн грн, открыто уголовное дело

11:44 17.11.2020
На территории ЖК "Малахит" проходят учения команды МЧС Украины по пожарной безопасности

На территории ЖК "Малахит" проходят учения команды МЧС Украины по пожарной безопасности

14:55 16.11.2020
Arricano закроет свои ТРЦ на выходные согласно условиям карантина

Arricano закроет свои ТРЦ на выходные согласно условиям карантина

13:18 16.11.2020
В Минске на продажу выставлено рекордное количество квартир – несмотря на падение цен

В Минске на продажу выставлено рекордное количество квартир – несмотря на падение цен

11:26 16.11.2020
Деловые ожидания на строительном рынке Украины в IV кв. улучшились на 7 п.п. – Госстат

Деловые ожидания на строительном рынке Украины в IV кв. улучшились на 7 п.п. – Госстат

21:33 14.11.2020
Полиция Киева открыла уголовное производство по факту нарушения карантина администрацией спорткомплекса

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту нарушения карантина администрацией спорткомплекса

13:03 11.11.2020
Топ-менеджеры ТРЦ и ритейлеры протестуют под Кабмином против карантина выходного дня

Топ-менеджеры ТРЦ и ритейлеры протестуют под Кабмином против карантина выходного дня

10:56 11.11.2020
Ассоциация ритейлеров Украины просит правительство не вводить карантин выходного дня

Ассоциация ритейлеров Украины просит правительство не вводить карантин выходного дня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Иностранные послы призвали премьера Шмыгаля погасить долги перед сектором ВИЭ

Шмыгаль считает агропромышленный комплекс, энергетику, инфраструктуру и IТ наиболее перспективными сферами для инвестиций в Украине

Литовские предприятия увеличили количество запросов по развитию бизнеса в Украине - посол

Всемирный банк выделит $100 млн на восстановление экономики подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей - Зеленский

Украина планирует создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины – Ермак

ПОСЛЕДНЕЕ

Польский консорциум теперь хочет купить у Fortum только активы в Польше, а не в Прибалтике

Иностранные послы призвали премьера Шмыгаля погасить долги перед сектором ВИЭ

Шмыгаль считает агропромышленный комплекс, энергетику, инфраструктуру и IТ наиболее перспективными сферами для инвестиций в Украине

Шмыгаль предложил ЕС построить в Украине завод по производству аккумуляторов для электрокаров

Литовские предприятия увеличили количество запросов по развитию бизнеса в Украине - посол

ДТЭК за 15 лет своего существования инвестировал в устойчивое развитие около 20 млрд грн – топ-менеджер

Эстонский стройконцерн Nordecon рассматривает продажу двух приостановленных проектов под Киевом

Adobe покупает платформу для маркетологов Workfront за $1,5 млрд

Недоверие к судебной системе возглавило антирейтинг преград для иностранных инвестиций - опрос

США при Байдене повернутся в сторону безуглеродной энергетики, присоединившись к Парижскому соглашению - эксперт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА