Польский консорциум теперь хочет купить у Fortum только активы в Польше, а не в Прибалтике

Польский консорциум обновил свою необязывающую заявку на покупку теплоэнергетических активов компании Fortum. Теперь альянс хочет купить только активы в Польше, тогда как раньше сообщалось также об интересе к ТЭЦ в Латвии, Литве и Эстонии, сообщает газовая компания PGNiG.

В состав консорциума входят PGNiG, фонд PFR Inwestycje FIZ под управлением Polski Fundusz Rozwoju S.A. (Польский фонд развития), IFM Investors Pty Ltd. и PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Ранее источники агентства Reuters, которое сообщало о продаже активов, оценили все эти активы примерно в 1,5 млрд евро. Сопоставимую сумму ($1,5 млрд) PGNiG недавно получила от "Газпрома", выиграв арбитраж по цене на газ за последние пять лет.

Fortum является одним из крупнейших в Европе производителей электроэнергии без выбросов CO2. Летом этого года, объявляя о назначении нового CEO, Fortum заявлял о планах продолжать сокращение своей угольной генерации и развивать декарбонизацию через рост в чистой энергетике.

"Одновременно мы продолжим обеспечивать надежность поставок с помощью газа, который мы со временем сделаем чистым. Также мы продолжим развивать решения в области экономики замкнутого цикла", - приводились в сообщении слова нового CEO компании Маркуса Раурамо.