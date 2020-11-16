Иностранные послы призвали премьера Шмыгаля погасить долги перед сектором ВИЭ

Послы более десяти иностранных государств в Украине, чей бизнес инвестировал в украинский сектор возобновляемой энергетики около EUR2 млрд, призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля обеспечить полное погашение долгов перед ними по "зеленому" тарифу, в частности путем прямых выплат из бюджета и выпуска ОВГЗ.

"Мы ожидаем, что Украина выполнит свои обязательства относительно возобновления благоприятных и устойчивых условий для инвесторов в сектор возобновляемых источников. Это послужит укреплению доверия инвесторов к Украине", – говорится в имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" письме на имя Шмыгаля, копия которого также направлена председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, главе Офиса президента Андрею Ермаку, министру финансов Сергею Марченко и главе министерства энергетики Ольге Буславец.

Послы высказали обеспокоенность тем, что ГП "Гарантированный покупатель" до сих пор не выполняет своих обязательств возобновить полные и своевременные платежи производителям электроэнергии из ВИЭ и начать погашение накопленного им долга до конца 2020 года.

Авторы письма обращают внимание, что такая ситуация является нарушением меморандума, заключенного 10 июня между инвесторами и правительством и ставшего основой закона № 810-IX об условиях поддержки возобновляемой энергетики.

"Ожидалось, что закон №810 возобновит платежную дисциплину со стороны "Гарантированного покупателя", в частности путем разблокирования дополнительных источников финансирования ГП, таких как 20% софинансирования платежей по "зеленому" тарифу из государственного бюджета и выпуск гособлигаций для погашения накопленного долга ГП", – отмечается в письме.

При этом послы указывают на то, что согласно закону №810 "зеленые" тарифы сокращены с 1 августа 2020 года.

Послы высказали мнение, что "если инвесторы не могут положиться на законодательную базу Украины и решительность правительства выполнять свои обязательства", Украине будет тяжело достичь целей по развитию ВИЭ, определенных ее Энергетической стратегией и международными обязательствами в рамках Парижского климатического соглашения.

"Для того чтобы привлечь новых инвесторов и удержать существующих, Украине нужен стабильный и прогнозируемый деловой климат, который формировал бы доверие к ней как стране, привлекательной для инвестиций. Уровень выполнения обязательство по закону №810 будет замечен инвесторами далеко за пределами сектора ВИЭ", – подчеркивают послы иностранных государств.

Письмо подписали посол Бельгии Алекс Ленартс (Alex Lenaerts), Канады – Лариса Ґаладза (Larisa Galadza), Дании – Оле Эґберґ Миккельсен (Ole Egberg Mikkelsen), Франции – Этьен де Понсен (Etienne de Poncins), Германии Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen), Нидерландов - Йеннес де Мол (Jennes de Mol), Норвегии – Эрик Сведал (Erik Svedahl), Южной Кореи – Квон Ки Чанг (Kwon Ki-chang), Швеции – Тобиас Тиберґ (Tobias Thyberg), Турции – Ягмур Ахмет Гюльдере (Yağmur Ahmet Güldere), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Мелинда Симмонс (Melinda Simmons).

Как сообщалось, ранее Американская торговая палата в Украине призвала правительство и парламент ускорить принятие законопроекта №4151 о выпуске облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения части накопленной задолженности и обеспечения текущих платежей производителей "зеленой" электроэнергии.

Согласно законопроекту №4151, предлагается выпустить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале этого года части долга и других расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Для этого предусматривается увеличение предельного размера дефицита госбюджета-2020 с 298,4 млрд грн до 318 млрд грн.

По состоянию на 11 ноября, уровень расчетов "ГарПока" перед производителями э/э из ВИЭ достиг 40,6%. В январе-феврале и августе предприятие полностью рассчиталось за произведенную ВИЭ электроэнергию, в марте этот показатель составил 47%, апреле-мае – 5%, июне – 4%, июле – 3,5%, октябре – 5,2%. 16 ноября ГП сообщило также о полных расчетах за сентябрь.