Инвестиции

10:16 13.11.2020

Шмыгаль предложил ЕС построить в Украине завод по производству аккумуляторов для электрокаров

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Шмыгаль предложил ЕС построить в Украине завод по производству аккумуляторов для электрокаров

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль в ходе онлайн-встречи 12 ноября с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам межинституциональных отношений и прогнозирования Марошем Шефчовичем предложил ЕС построить в Украине завод по производству аккумуляторов для электрокаров.

"Мы могли бы рассмотреть возможность строительства на территории Украины завода по производству аккумуляторов для электрокаров или производства электроавтобусов, которые могли бы поставляться в страны Европы и на другие мировые рынки", – цитирует Шмыгаля "Урядовый портал" в пятницу.

По словам премьера, Украина также готова рассмотреть возможность запуска совместного проекта по ее поддержке в сфере верификации информации о разведданных и потенциальных запасах критического сырья.

Шмыгаль также отметил, что для Украины важно инициировать совместный проект по геологическому изучению рудопроявления полезных ископаемых и на протяжении 2021 года подготовить к аукциону несколько месторождений тех минералов, которые внесены в стратегический перечень ЕС.

"Мы предварительно разговаривали с ЕБРР о возможном проекте верификации запасов месторождений полезных ископаемых в Украине. ЕБРР готов предоставить примерно EUR 200 млн. Для Украины была бы важной помощь ЕС в рассмотрении такой кредитной линии на уровне Еврокомиссии, чтобы мы с ЕБРР смогли проработать этот вопрос. Этот проект касается не только верификации запасов, но и подготовки месторождений к аукциону", - сказал премьер.

Согласно пресс-релизу, стороны также обсудили пути активизации сотрудничества Украины и ЕК в сфере критического сырья и построения стратегического партнерства в этой сфере.

"Рассматриваем возможности совместной разработки с ЕС подходов к использованию украинского потенциала в добывающей отрасли, чтобы помочь ЕС и вместе строить глобальные конкурентоспособные производственные цепочки добавленной стоимости в Европе", - отметил премьер-министр.

Премьер-министр Украины также поприветствовал запуск Европейского Альянса критической сырья. "Уверен, украинские стейкхолдеры присоединятся к деятельности Альянса и наладят взаимовыгодное сотрудничество с европейскими партнерами", - сказал он.

Дальнейшая интеграция во внутренний рынок ЕС, закрепленная Соглашением об ассоциации, остается основной целью Украины в экономическом сотрудничестве с Евросоюзом, подчеркнул Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #ес
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