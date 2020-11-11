ДТЭК за 15 лет своего существования инвестировал в устойчивое развитие около 20 млрд грн – топ-менеджер

Энергетический холдинг ДТЭК инвестировал в устойчивое развитие своих предприятий почти 20 млрд грн, сообщил директор по устойчивому развитию холдинга Александр Кучеренко.

"За 15 лет своего существования компания инвестировала в устойчивое развитие почти 20 млрд грн, в частности, около 10 млрд грн в защиту окружающей среды (без учета экологического налога), почти 5 млрд грн – в охрану труда и промышленную безопасность, 3,5 млрд грн – в объекты социальной сферы", – сказал он на Дне устойчивого развития, организованном Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА) 10 ноября.

При этом, выступая за достижение целей Green Deal в контексте декарбонизации, возобновляемых источников энергии и трансформации угольных регионов, он выразил убеждение, что инвестиции в реализацию в Украине "зеленой" политики ЕС приведет экономику страны к технологическому прогрессу: она станет более энергоэффективной и инновационной.

В связи с этим Кучеренко отметил, что компания ДТЭК одобрил свою стратегию устойчивого развития до 2030 года, которая учитывает основные элементы европейского "зеленого" курса. "В корпоративной стратегии мы ставим себе амбициозную цель – декарбонизировать производство электроэнергии к 2040 году", – подчеркнул директор по устойчивому развитию ДТЭК.

Кучеренко также напомнил, что ДТЭК уже инвестировал EUR1,2 млрд в развитие "зеленой" генерации в Украине и имеет сегодня в своем управлении 1 ГВт ветро- и солнечных электростанций. Также в ноябре 2019 DTEK Renewables первыми в Украине выпустили "зеленые" еврооблигации на сумму EUR325 млн, которые также ориентированы на увеличение доли возобновляемых источников в Украине.

Кроме того, в своем выступлении Кучеренко обратил внимание на необходимость справедливой трансформации угольных регионов.

"Сейчас на тепловых электростанциях и шахтах ДТЭК работает около 40 тыс. человек. Уплаченные предприятиями ДТЭК налоги составляют 60% бюджета 18 моногородов. Именно поэтому чрезвычайно важным вопросом является планируемая и постепенная декарбонизация энергетического сектора", – сказал директор по устойчивому развитию ДТЭК.

Как сообщалось, министр экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка считает, что поддержка ЕС должна сбалансировать диспропорции между планами и возможностями в достижении Украиной целей европейского Зеленого соглашения.

"ЕС на самом деле использует изменения климата и логику Зеленого соглашения для того, чтобы залить бизнес субсидиями, которые ранее в основном считались неприемлемыми. Амбициозность целей должна быть подкреплена финансово. К сожалению, наша амбициозность превышает финансовые возможности. И именно поддержка ЕС должна сбалансировать эти диспропорции", – сказал он на Дне устойчивого развития.