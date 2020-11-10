Инвестиции

10:32 10.11.2020

Adobe покупает платформу для маркетологов Workfront за $1,5 млрд

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Adobe покупает платформу для маркетологов Workfront за $1,5 млрд

Американская Adobe Inc., крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений, заключила соглашение о покупке разработчика платформы для организации работы маркетологов Workfront за $1,5 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе Adobe, закрытие сделки запланировано на финансовый квартал, который завершится в конце февраля 2021 года.

Adobe намерена интегрировать Workfront со своим сервисом для онлайн-маркетинга Adobe Experience Cloud. Разработчик Photoshop отметил, что Adobe и Workfront являются давними партнерами и имеют общую клиентскую базу, в которую входят более 1000 компаний, включая Deloitte, Under Armour, Nordstrom, Prudential Financial, T-Mobile и The Home Depot.

"Объединение Adobe Experience Cloud и Workfront повысит эффективность, сотрудничество и продуктивность маркетинговых групп, которые сталкиваются с трудностями из-за разобщенных решений по управлению рабочими процессами", - заявили в Adobe.

После закрытия сделки главный исполнительный директор Workfront Алекс Шутман останется во главе команды Workfront и будет напрямую подчиняться исполнительному вице-президенту и главному менеджеру Adobe по цифровым технологиям Анилу Чакраварти.

Workfront была создана в 2001 году и ранее называлась AtTask. Компания имеет более 3000 клиентов и 1 млн пользователей.

Акции Adobe подорожали на 1% на дополнительных торгах в понедельник.

Теги: #adobe #покупка #маркетинг
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