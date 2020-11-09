Инвестиции

09:26 09.11.2020

США при Байдене повернутся в сторону безуглеродной энергетики, присоединившись к Парижскому соглашению - эксперт

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США при Байдене повернутся в сторону безуглеродной энергетики, присоединившись к Парижскому соглашению - эксперт

Энергетическая политика США при администрации Джо Байдена претерпит кардинальные изменения: присоединившись к Парижскому соглашению, страна резко увеличит инвестиции в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), считает отраслевой эксперт.

"Победа избранного президента Джо Байдена несет серьезное изменение политики в области климата и энергетики после четырех лет отрицания климатических проблем и активного противодействия энергетическому переходу со стороны администрации Трамп. К 2035 году мы можем увидеть инвестиции в размере $10 триллионов, направленных на достижение к этому сроку безуглеродной энергетики", - заявил глава Международного агентства по возобновляемым источникам энергии в 2011-2019 годах Аднан Амин в комментарии, который опубликовала ассоциация "Глобальная энергия".

Эксперт напомнил, что манифест избирательной кампании Байдена включал в цели обеспечения к 2035 году электроэнергией без выбросов углекислого газа, достижение углеродной нейтральности к 2050 году, инвестирование в НИОКР и новую инфраструктуру, модернизацию сетей, расширение и электрификацию железнодорожного транспорта, а также стимулирование возобновляемой энергетики, технологий хранения энергии и электрической мобильности.

По его словам, Байден остается приверженным этой повестке и имеет в своем распоряжении различные инструменты. "Совершенно очевидно, что одним из его первых действий будет возвращение к Парижскому соглашению и подтверждение приверженности его целям", - сказал Амин. К ожидаемым шагам Байдена он также отнес законопроект о стимулировании инвестиций в размере около $2 трлн для восстановления экономики после пандемии, причем значительная часть этой суммы будет направлена на экологически чистую энергетику. "Это даст немедленный импульс инвестициям в ВИЭ, которые будут развиваться быстрыми темпами, так как солнечная и ветровая энергия в настоящее время являются самой дешевой формой энергии в США", - подчеркнул Амин в комментарии для "Глобальной энергии".

"Байден осознает, что эта следующая фаза индустриализации (переход к новым источникам энергии и углеродной нейтральности - ИФ) будет иметь огромные геополитические последствия, и полон решимости сделать так, чтобы США продолжали оставаться мировым лидером", - сказал ученый.

Теги: #сша #энергетика #байден
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