Всемирный банк выделит $100 млн на восстановление экономики подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей - Зеленский

Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных правительству территориях востока страны, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке", - сообщается в аккаунте президента в твиттер в субботу.

Зеленский поблагодарил за поддержку территориальной целостности страны. "Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными", - отмечается в сообщении.

В свою очередь на сайте Всемирного банка сообщается, что 6 ноября Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил проект стоимостью $100 млн, направленный на поддержку деятельности правительства Украины по содействию социально-экономическому восстановлению и развитию Восточной Украины.

"Проект "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (3В) будет сосредоточен на территориях Луганской области, подконтрольных правительству Украины, которые получили наиболее серьезный экономический спад из-за конфликта, привлекая очень необходимые инвестиции для улучшения транспортного соединения и содействия восстановлению сельскохозяйственного сектора", - отмечается в пресс-релизе.

"Это первый заем в портфеле Всемирного банка, направленный на оказание помощи правительству Украины в выполнении обязательств по информационно-просветительской работе и поддержке развития населения, которое испытало влияние конфликта. Проект 3В базируется на портфеле инвестиций Всемирного банка в Украине и отраслевых знаниях в транспортном и сельскохозяйственном секторах, вопросах земельной реформы, и распространяет эту поддержку на Восточную Украину. Тысячи людей в общинах, подвергшихся воздействию конфликта, получат помощь в рамках инвестиций проекта 3В", - отметил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи.