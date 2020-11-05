Инвестиции

16:40 05.11.2020

Concorde Capital инвестирует еще более $25 млн в три проекта загородной недвижимости под Киевом

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Concorde Capital инвестирует еще более $25 млн в три проекта загородной недвижимости под Киевом

Глава инвестиционной группы Concorde Capital Игорь Мазепа сообщил о выходе на рынок проекта коттеджного поселка и гостиницы в загородном комплексе Shelest и строительстве второй очереди Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

Уточняется, что на данном этапе на реализацию проектов планируется направить более $25 млн, а общая сумма инвестиций в них с учетом предыдущих вложений превысит $60-65 млн.

"Раньше основная ставка была на рост потребления, поэтому мы инвестировали в производство картона и цемента, сейчас мы ставим на деурбанизацию и загородную недвижимость. На выходе еще как минимум три проекта, аналогичных по масштабу Goodlife и Shelest", – рассказал Мазепа в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Так, группа инвестирует порядка $10 млн в проект коттеджного поселка Shelest, расположенного рядом с загородным комплексом Shelest под Киевом. Площадь жилья в проекте составит 10 тыс. кв. м.

Кроме того, непосредственно на территории комплекса Shelest продолжается строительство его гостиничной части на 100 номеров, включающей SPA. Инвестиции в проект отеля составляют $15 млн.

"Итого Shelest потянет на $30-35 млн с учетом предыдущих вложений", – уточнил Мазепа.

Стартовало также строительство второй очереди в элитном коттеджном городке Goodlife Park. Проектом предусмотрено строительство 30 коттеджей и дополнительной инфраструктуры. По словам Мазепы, общая сумма инвестиций в Goodlife Park составляет $35 млн.

"Помимо этого, рассматриваем пару аналогичных проектов в других направлениях, и для них будем искать соинвесторов. Соответственно, ожидаем приличный возврат инвестиций", – добавил он.

Как объяснил Мазепа, тренд на деурбанизацию и карантинные ограничения значительно повысили спрос на загородную недвижимость, что стимулировало рост арендных ставок и цен.

"Мы наблюдаем "бум" на рынке загородной недвижимости: арендные ставки выросли в полтора раза, особенно в сегменте "премиум", есть случаи, когда в два раза. Просто разобрали все приличное, что можно было арендовать. И это, конечно же, влияет на продажи новой загородной недвижимости. Если арендные ставки растут, то цены на недвижимость тоже растут. А вместе с этим растет и покупательская активность – это то, что мы видим последние девять месяцев. Это касается и Goodlife, и Shelest, а также многих других загородных историй - там все "шоколад": начал появляться новый спрос, которого мы до сих пор не видели и на который не рассчитывали", – рассказал он.

Как сообщалось со ссылкой на Мазепу, строительство ресторанно-гостиничного комплекса Shelest под Киевом планируется завершить до 2021 года. Согласно информации на сайте комплекса, дома под аренду на его территории уже открыты для бронирования.

Коттеджный городок премиум-класса Goodlife Park введен в 2013 году. По данным портала ЛУН.юа, площадь участка составляет 40 га. Инфраструктура включает яхт-клуб, мини-гостиницу, ресторан, детский парк, спортивные площадки и фитнес-центр, вертодром.


Полный текст интервью с Игорем Мазепой будет опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #недвижимость #concorde_capital #мазепа
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