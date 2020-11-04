KAN Development инвестирует 570 млн грн в строительство образовательного комплекса с архитектурным уклоном в Киеве

Девелоперская и строительная компания KAN Development (Киев), развивающая сеть "Академия современного образования А+", начала строительство нового образовательного комплекса стоимостью 570 млн грн в жилом квартале "Файна Таун" по ул.Салютная, 2 в Киеве.

"Школа тематическая, будет возможность освоить такие предметы как дизайн, архитектура, строительство. Для этого будут обустроены специальные лаборатории, а менторами выступят специалисты KAN и Archimatika, которые будут прививать любовь к этому ремеслу, а также искать таланты", - рассказал журналистам в ходе торжественной церемонии закладки первого камня новой школы основатель KAN Development Игорь Никонов.

Общая площадь объекта составит 13,5 тыс. кв. м, площадь земельного участка – 2 га. Учебное заведение будет включать детский сад на 120 мест, начальную школу на 240 детей и лицей на 280 мест. Завершение строительства и открытие школы запланировано в 2022 году.

По словам Никонова, расчетная окупаемость школы составляет 22 года. Для финансирования проекта будет привлечен "частично кредитный ресурс, частично взяты деньги с проекта ("Файна Таун"), и личные средства".

"Школа будет двуязычная (украинский и английский), так как сеть А+ уже получила лицензию на выпуск учеников с дипломом IB, поэтому помимо украинского дети будут получать американский диплом", - рассказал Никонов.

Как указывается в пресс-релизе KAN Development, в проекте будут использованы пластинчатые рекуператоры (не смешивают потоки отработанного грязного и свежего воздуха). Также в каждом помещении (классы, залы, вестибюли, админпомещения) предусмотрена система регулирования количества вентиляционного воздуха на базе VAV-клапанов (от 30% до 100% от необходимого для помещения объема).

"Также в помещениях будут применяться увлажнители воздуха, которые совмещенные с работой каждой из приточно-вытяжных установок, что позволяет поддерживать влажность на оптимальном для человека уровне 50-55%. А точечное зонирования всей площади пространства позволила сделать безопасную среду в условиях различных эпидемиологических ситуаций", - указывается в пресс-релизе.

KAN Development создана в 2001 году. Портфель реализованных проектов в Киеве включает ЖК "Комфорт Таун", Central Park, ЖК бизнес-класса Tetris Hall, БЦ Senator, IQ Business Center, ТРЦ Ocean Plaza (партнеры проекта столичная Ukrainian Development Partners, UDP, и KAN Development), бизнес-центр класса "А" "101 Tower", ЖК Diamond Hill, ЖК "Паркове Мисто" (партнеры проекта UDP и KAN Development), ТРК Arena City, РК ARENA Entertainment, БЦ "Доминант", коммерческие паркинги "Белый Кашалот" и на ул. Владимирской, 49а, IQ Business Center. Компания также активно развивает собственную сеть образовательных учреждений "А+".