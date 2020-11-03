Анализ наилучшего использования завода "Большевик" разработает Cushman&Wakefield - источник

Международная консалтинговая компания Cushman&Wakefield заключила договор субподряда с консультационной фирмой "KPMG Украина" - советником по подготовке к приватизации и продаже 100% уставного капитала АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее – "Завод "Большевик", Киев) - о подготовке анализа наилучшего использования объекта.

"Компания Cushman&Wakefield не принимали участие в конкурсе по отбору советника по подготовке к приватизации и продаже "Большевика", однако была привлечена в качестве субподрядчика для выполнения работы по разработке анализа наилучшего использования этого объекта", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" два консультанта в сфере недвижимости.

В пресс-службе Cushman&Wakefield от комментариев отказались.

По мнению собеседника агентства, такой анализ необходим, поскольку "Большевик" – это более сложный и крупный объект, чем ранее проданная киевская гостиница "Днепр".

Cushman&Wakefield (ранее – DTZ) основана в 1917 году в Нью-Йорке. Является консультантом в сфере коммерческой недвижимости с годовым доходом $6 млрд. Cushman&Wakefield работает более чем в 70 странах мира. Количество ее сотрудников - 45 тыс. чел.

До глобального объединения в 2015 году консалтинговых компаний Cushman&Wakefield и DTZ украинский офис работал под брендом DTZ.

Основными направлениями работы являются агентские услуги для собственников коммерческой недвижимости и арендаторов, рынки капитала и операции с земельными участками, управление активами и инвестициями, аналитика и консалтинг по вопросам девелопмента, оценка недвижимости, а также управление коммерческими объектами.